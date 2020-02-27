Президенту решили запретить иметь счета за рубежом

Перечень должностных лиц, на которые распространяются ограничения на владение иностранными счетами и активами, дополнен президентом России, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Клишас сообщил, что «перечень должностных лиц, на которых распространяются ограничения на владение иностранными финансовыми инструментами, финансовыми активами за рубежом, дополнен» – в него добавили президента России, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением внести в Конституцию поправку о запрете главе государства и должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.

Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.