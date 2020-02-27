Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта.

Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.