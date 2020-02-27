В Польской церкви ПЦУ сочли ряжеными «мальчиками с улицы»

В так называемой Православной церкви Украины «нет апостольского преемства», заявил архиепископ Люблинский и Холмский Авель.

Архиепископ возглавляет делегацию Польской православной церкви на братской встрече предстоятелей и иерархов поместных церквей в Аммане, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Царьград».

Он подчеркнул, что «с самого начала нынешнего лихолетья на Украине» Польская церковь указывала на необходимость сохранения «канонического порядка». Как заявил архиепископ Авель в светских организациях «можно запросто поменять директора», но в церкви «есть апостольское преемство», которое является «самой существенной «идеологией православия».

«А в ПЦУ нет апостольского преемства – просто каких-то мальчиков поймали на улице и одели в костюмированные церковные одежды», – сказал он, добавив, что видит работу пропаганды на Украине, среди граждан которой «многие антироссийски настроены».

Архиепископ призвал «молиться, чтобы эта проблема разрешилась в духе христианского миролюбия». По его словам, необходимо «покрывать христианской любовью» все «ошибочные действия наших собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея».

Напомним, во встрече в Иордании участвовали патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей.

В коммюнике по итогам амманской встречи говорится, что церкви могут получать автокефалии только в духе общеправославного диалога и при всеобщем согласии.

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