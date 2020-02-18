Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

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Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Варфоломей сумел убедить грузинских православных не ездить в Иорданию на встречу с Кириллом   18 февраля 2020, 13:18
              Фото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Людмила Суркова,
              Маргарита Слесарева

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              Подготовка к православному саммиту в Иордании превратилась в новое состязание Москвы и Константинополя. Цель встречи иерархов, намеченной на следующую неделю – обсудить раскол на Украине и проблемы православного мира. Московский патриархат зовет на встречу другие Церкви, а Константинополь – отговаривает. В чью же пользу склонится большинство Церквей?

              Вечером в понедельник патриархия Грузии сообщила об отказе от участия во встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании. На саммите, в частности, намечено обсудить ситуацию вокруг так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

              Напомним, раскол в православии возник в 2018 году, когда с подачи президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура – ПЦУ, образованная путем слияния двух других раскольнических «церквей». Ее появление привело к конфликту патриархов Москвы и Константинополя.

              В Тбилиси оправдывают свое решение тем, что ехать в Иорданию отказался Константинопольский патриарх Варфоломей и главы нескольких других Церквей. Патриархия Грузии заявила, что полностью согласна с целями, ради которых организуется встреча (в частности, ради единства в православном мире), однако считает, что подобное мероприятие должно проходить при участии всех Церквей.

              Ранее предстоятели Элладской, Александрийской, Кипрской и Албанской церквей также отказались ехать в Иорданию. Другие поместные церкви или уже подтвердили свое участие, или пока раздумывают. Секретарь отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, отвечая на вопрос «Интерфакса» о составе участников, сказал лишь, что «пока полных данных нет».

              Напомним, встречу в Аммане 25-26 февраля созывает Иерусалимский патриарх Феофил III. Другим ее инициатором считается король Иордании Абдалла II, который решил попытаться сыграть миротворческую роль, хотя сам король, как известно, относится к числу мусульман. В конце прошлой недели телеканал «Царьград» сообщил, что в Амман приедут главы Антиохийской и Сербской церквей. Кроме того, сохраняется надежда на участие Болгарской церкви.

              Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже точно примет участие во встрече, причем он приедет даже в том случае, если в Аммане появится и Варфоломей. Однако в понедельник Варфоломей объявил, что не приедет, добавив, что Феофил III вообще не имеет права собирать предстоятелей для решения проблем православия.

              «Нам удалось договориться с Иерусалимским патриархом – он занял миротворческую позицию и согласился инициировать совещание в Аммане по проблемам, которые были спровоцированы патриархом Варфоломеем», – пояснил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

              По его словам, разногласия относительно того, кто из глав Церквей прибудет в Амман, а кто проигнорирует эту встречу, объясняется разным отношением предстоятелей к претензиям Константинополя на верховенство в православном мире.

              «Реакция на инициативу Иерусалимского патриарха показывает, что Варфоломей видит Константинополь центром мира,

              хотя раньше считалось, что все православные Церкви независимы и действуют самостоятельно. Нет такого постановления, согласно которому Константинопольский патриарх имеет неотъемлемое право созывать Соборы и совещания», – пояснил собеседник.

              В свою очередь настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков полагает, что Феофил III проявил мужество, заняв «правильную догматическую позицию», в то время как Варфоломей одержим идеей «восточного папизма».

              «Мы надеемся, что инициатива Иерусалимского патриарха приведет к положительным последствиям для всей Церкви, и мы увидим на этом Соборе утверждение православного вероучения канонического порядка», – сказал Новиков газете ВЗГЛЯД. Он считает, что Варфоломей присвоил себе никакими канонами не закрепленные полномочия по управлению Церковью, в частности узурпаторское право на созыв Собора.

              «Абсурдность ситуации в том, что если потребуется созвать Собор по поводу незаконных действий Варфоломея – это невозможно сделать, поскольку только он имеет право созывать Соборы. Таким образом, он превращается в подобие римского папы. Отсюда логически должна следовать его непогрешимость, ведь его невозможно судить», – подчеркнул отец Андрей.

              При этом другие Церкви стараются дистанцироваться от патриаршего конфликта, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, религиовед Роман Силантьев. Он напомнил, что посетить Собор в Аммане, например, отказалась и Албанская церковь, хотя ранее она отказалась поддержать Варфоломея в его позиции по Украине. «Многие полагают, что это не их конфликт и стараются дистанцироваться. Но рано или поздно всем придется сделать выбор пути, по которому мировое православие будет развиваться дальше», – заявил Силантьев.

              Собеседник также предположил, что Иерусалимский патриарх выступил против Константинополя, потому что уже пострадал от Варфоломея. По его словам, Феофил III понимает, что в случае чего – именно Россия придет на помощь, как это уже неоднократно бывало, а вовсе не Константинополь.

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              «Предстоятелям Церквей на Варфоломея надеяться не стоит, никаких ресурсов для помощи у него нет. Такой ресурс есть только у Русской православной церкви, за которой стоит сверхдержава. За Варфоломеем стоит максимум греческая диаспора Канады и США. Его даже президент Турции Эрдоган не поддерживает», – добавил эксперт.

              А вот протодиакон Андрей Кураев настроен пессимистично. Он предрекает, что Варфоломею удастся добиться своего – и свои делегации в Амман пришлет меньшинство из 15 поместных церквей. «Не будет на этой встрече глав Румынской и Польской церквей, но они вместо себя шлют делегации, в отличие от Сербского, Московского и, возможно, Антиохийского патриархов, которые все же приедут лично. Не будет представителей Константинопольской, Чешской, Албанской, Александрийской, Элладской церквей», – предполагает Кураев.

              В итоге даже те, кто приедет, не смогут принять значимых решений, полагает священник. «По некоторой информации, Варфоломей сказал, что для того, чтобы предстоящая встреча была успешной, в Амман должен быть приглашен глава ПЦУ», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Однако очевидно, что в Москве вряд ли согласятся на такое условие.

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