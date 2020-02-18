Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

Подготовка к православному саммиту в Иордании превратилась в новое состязание Москвы и Константинополя. Цель встречи иерархов, намеченной на следующую неделю – обсудить раскол на Украине и проблемы православного мира. Московский патриархат зовет на встречу другие Церкви, а Константинополь – отговаривает. В чью же пользу склонится большинство Церквей?

Вечером в понедельник патриархия Грузии сообщила об отказе от участия во встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании. На саммите, в частности, намечено обсудить ситуацию вокруг так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, раскол в православии возник в 2018 году, когда с подачи президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура – ПЦУ, образованная путем слияния двух других раскольнических «церквей». Ее появление привело к конфликту патриархов Москвы и Константинополя.

В Тбилиси оправдывают свое решение тем, что ехать в Иорданию отказался Константинопольский патриарх Варфоломей и главы нескольких других Церквей. Патриархия Грузии заявила, что полностью согласна с целями, ради которых организуется встреча (в частности, ради единства в православном мире), однако считает, что подобное мероприятие должно проходить при участии всех Церквей.

Ранее предстоятели Элладской, Александрийской, Кипрской и Албанской церквей также отказались ехать в Иорданию. Другие поместные церкви или уже подтвердили свое участие, или пока раздумывают. Секретарь отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, отвечая на вопрос «Интерфакса» о составе участников, сказал лишь, что «пока полных данных нет».

Напомним, встречу в Аммане 25-26 февраля созывает Иерусалимский патриарх Феофил III. Другим ее инициатором считается король Иордании Абдалла II, который решил попытаться сыграть миротворческую роль, хотя сам король, как известно, относится к числу мусульман. В конце прошлой недели телеканал «Царьград» сообщил, что в Амман приедут главы Антиохийской и Сербской церквей. Кроме того, сохраняется надежда на участие Болгарской церкви.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже точно примет участие во встрече, причем он приедет даже в том случае, если в Аммане появится и Варфоломей. Однако в понедельник Варфоломей объявил, что не приедет, добавив , что Феофил III вообще не имеет права собирать предстоятелей для решения проблем православия.

«Нам удалось договориться с Иерусалимским патриархом – он занял миротворческую позицию и согласился инициировать совещание в Аммане по проблемам, которые были спровоцированы патриархом Варфоломеем», – пояснил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

По его словам, разногласия относительно того, кто из глав Церквей прибудет в Амман, а кто проигнорирует эту встречу, объясняется разным отношением предстоятелей к претензиям Константинополя на верховенство в православном мире.

«Реакция на инициативу Иерусалимского патриарха показывает, что Варфоломей видит Константинополь центром мира,

хотя раньше считалось, что все православные Церкви независимы и действуют самостоятельно. Нет такого постановления, согласно которому Константинопольский патриарх имеет неотъемлемое право созывать Соборы и совещания», – пояснил собеседник.

В свою очередь настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков полагает, что Феофил III проявил мужество, заняв «правильную догматическую позицию», в то время как Варфоломей одержим идеей «восточного папизма».

«Мы надеемся, что инициатива Иерусалимского патриарха приведет к положительным последствиям для всей Церкви, и мы увидим на этом Соборе утверждение православного вероучения канонического порядка», – сказал Новиков газете ВЗГЛЯД. Он считает, что Варфоломей присвоил себе никакими канонами не закрепленные полномочия по управлению Церковью, в частности узурпаторское право на созыв Собора.

«Абсурдность ситуации в том, что если потребуется созвать Собор по поводу незаконных действий Варфоломея – это невозможно сделать, поскольку только он имеет право созывать Соборы. Таким образом, он превращается в подобие римского папы. Отсюда логически должна следовать его непогрешимость, ведь его невозможно судить», – подчеркнул отец Андрей.

При этом другие Церкви стараются дистанцироваться от патриаршего конфликта, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, религиовед Роман Силантьев. Он напомнил, что посетить Собор в Аммане, например, отказалась и Албанская церковь, хотя ранее она отказалась поддержать Варфоломея в его позиции по Украине. «Многие полагают, что это не их конфликт и стараются дистанцироваться. Но рано или поздно всем придется сделать выбор пути, по которому мировое православие будет развиваться дальше», – заявил Силантьев.

Собеседник также предположил, что Иерусалимский патриарх выступил против Константинополя, потому что уже пострадал от Варфоломея. По его словам, Феофил III понимает, что в случае чего – именно Россия придет на помощь, как это уже неоднократно бывало, а вовсе не Константинополь.

«Предстоятелям Церквей на Варфоломея надеяться не стоит, никаких ресурсов для помощи у него нет. Такой ресурс есть только у Русской православной церкви, за которой стоит сверхдержава. За Варфоломеем стоит максимум греческая диаспора Канады и США. Его даже президент Турции Эрдоган не поддерживает», – добавил эксперт.

А вот протодиакон Андрей Кураев настроен пессимистично. Он предрекает, что Варфоломею удастся добиться своего – и свои делегации в Амман пришлет меньшинство из 15 поместных церквей. «Не будет на этой встрече глав Румынской и Польской церквей, но они вместо себя шлют делегации, в отличие от Сербского, Московского и, возможно, Антиохийского патриархов, которые все же приедут лично. Не будет представителей Константинопольской, Чешской, Албанской, Александрийской, Элладской церквей», – предполагает Кураев.

В итоге даже те, кто приедет, не смогут принять значимых решений, полагает священник. «По некоторой информации, Варфоломей сказал, что для того, чтобы предстоящая встреча была успешной, в Амман должен быть приглашен глава ПЦУ», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Однако очевидно, что в Москве вряд ли согласятся на такое условие.

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