Константинополь осудил инициативу Иерусалимского патриарха

Иерусалимский патриарх Феофил III не имеет права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей.

Встреча, которую патриарх Феофил III во время визита в Москву предложил провести в Аммане, по информации СМИ, состоится 25–26 февраля. Предстоятели Константинопольской, Элладской, Александрийской, Кипрской и Албанской церквей отказались в ней участвовать.

В Стамбул приехала делегация Иерусалимского патриархата, у которой состоялась «длительная беседа» с патриархом Варфоломеем, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Свет Фанара».

Пресс-служба Константинопольского патриархата назвала инициативу патриарха Феофила III «некомпетентной».

Иерусалимская делегация пояснила, что встреча в Аммане «представляет собой не официальный синаксис, а скорее семейное собрание православных приматов с целью диалога».

Патриарху Варфоломею передали приглашение в Амман. В письме патриарха Феофила III говорится о соблюдении канонов церкви и уважении признанного старшинства константинопольского патриарха.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие во встрече глав православных церквей в Аммане (Иордания).

Константинополь, который настоял на автокефалии украинской церкви, не признает своей вины в утрате православием единства.