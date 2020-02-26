Летевший в Пермь SSJ-100 экстренно сел в Москве

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом «Москва – Пермь», экстренно приземлился в Шереметьево из-за вибрации двигателя, сообщили в экстренных службах.

По словам источника, SSJ-100 развернулся над Владимирской областью и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета – Шереметьево.

«Предварительная причина – вибрация одного из двигателей», – сказал собеседник ТАСС.

На минувшей неделе самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Русджет» совершил экстренную посадку во Внуково, на борту самолета мог находиться министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.