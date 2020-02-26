Начался третий раунд переговоров между Россией и Турцией по Идлибу

В Анкаре стартовал третий раунд российско-турецких переговоров по ситуации в Идлибе, сообщает CNN Turk.

Встреча представителей министерств обороны двух стран началась в 17.00 мск, в 18.00, как ожидается, переговоры продолжат смешанные делегации, передает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что переговоры по сирийскому Идлибу пройдут 5 марта в Стамбуле. Анкара ожидает, что переговоры с Россией поспособствуют устойчивому прекращению огня в Идлибе.