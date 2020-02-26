Украинец пытался поджечь себя у здания офиса Зеленского

Мужчина попытался совершить акт самосожжения у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Инцидент произошел во время протестной акции против медицинской реформы, сообщил телеканал «Наш».

Участники акции сразу же начали тушить мужчину подручными средствами. Распространение огня удалось остановить, на пострадавшем обгорела только одежда.

Сам мужчина заявил, что «с ним все нормально». Скорая пока не прибыла на место инцидента.

Ранее Украине предрекли закрытие тубдиспансеров и психиатрических больниц в связи со вторым этапом реформы здравоохранения.

Ранее украинское правительство обвинили в «медицинском геноциде», который стал причиной сокращения численности населения, количества больниц и медицинских работников.