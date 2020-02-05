Украине предрекли закрытие тубдиспансеров и психиатрических больниц

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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Лукашенко всячески демонстрировал, как он рад визиту ПомпеоФото: NIKOLAI PETROV / BELTA / POOL/ТАСС
Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...

Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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              Украине предрекли закрытие тубдиспансеров и психиатрических больниц

              5 февраля 2020, 18:50

              Текст: Елизавета Булкина

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              С 1 апреля на Украине стартует второй этап реформы здравоохранения, который может привести к закрытию тубдиспансеров и психиатрических больниц, считают эксперты.

              «Оптимизация» больничной сети началась еще при экс-министре Ульяне Супрун. По данным издания «Страна.ua», именно она стала готовить почву для закрытия психиатрических стационаров и тубдиспансеров. СМИ отмечает, что, по мнению минздрава, подобных лечебных учреждений слишком много, при этом лечить туберкулез и психические заболевания якобы можно амбулаторно.

              «Представьте себе, что вы – главврач коммунального медучреждения. С переходом на финансирование по новой схеме вам нужно так перестроить работу больницы, чтобы она стала хотя бы не убыточной, а еще лучше – прибыльной. Что вы будете делать? Первым делом сократите самые затратные койко-места, а это, к примеру, инфекционное отделение. Денег оно особо не приносит, а содержать его, особенно если есть карантинные боксы, очень дорого», – отметил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

              Медики из Запорожской области рассказали изданию, что местные власти готовятся закрыть три из четырех городских туберкулезных больниц и сократить 80% их персонала. При этом именно Запорожская область лидирует в стране по темпам распространения туберкулеза.  

              Глава общественной организации «Медицинское право в Украине» Виктор Сердюк отмечает, что в психиатрии, «чтобы уложиться в бюджет, нужно будет сократить половину медперсонала, и тогда реально выйти на минимальные зарплаты для оставшихся медиков».

              Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил о продолжении «чудовищного реформирования», начатого Супрун. Он написал открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

              «Главные врачи психиатрических больниц в эти дни получают жесткое указание избавляться от пациентов, по своему состоянию не нуждающихся в стационарном лечении. Таких в наших больницах около 30%. Выполнение этого указания неизбежно сделает каждого главного врача преступником. Поскольку наши психиатрические интернаты советского образца перегружены, не могут принять дополнительных клиентов, нуждающихся в социальной помощи – крыше над головой, пище и хотя бы минимальной медицинской поддержке», – написал Глузман в письме к главе государства.

              «В ближайшие месяцы многие из них (психически больных – прим. ВЗГЛЯД) будут умирать на улицах от голода и холода. Нас ожидают не только смерти психически больных людей на улицах и площадях, но и обусловленные хроническим голодом нападения психически больных людей на более благополучных украинских граждан с целью грабежа», – предупредил врач.

              Первый этап реформы здравоохранения в стране проводился с 2011 года. Медучреждения сейчас на Украине финансируются за счет медицинской субвенции, которая гарантированно покрывает расходы на зарплаты медикам и коммунальные услуги. На оборудование и медикаменты выделяются оставшиеся средства, поэтому нередко пациентам приходится самим покупать лекарства и медицинские материалы.    

              В рамках второго этапа реформы гарантированную субвенцию значительно урежут, в то время как государство берет на себя финансирование лечения, исходя из заданных нормативов затрат.

              Однако средства, которые запланированы на финансирование лечения, гораздо меньше стоимости соответствующих медицинских услуг.

              «Когда медучреждения рассчитали будущую оплату по этим тарифам и сравнили ее с реальной стоимостью медицинских услуг, которые они предоставляют, оказалось, что покрытие затрат по этим тарифам составляет от 20% до 60%. Потому сейчас руководители учреждений здравоохранения сокращают медицинский персонал, а в некоторых случаях органы местного самоуправления уже выносят проекты решений о ликвидации медучреждений», – цитирует издание сообщение в Facebook президента Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии Ирины Сысоенко.

              На лечение инсульта у одного пациента Национальная служба здоровья готова выделять 19,3 тыс. гривен ($780), инфаркта – около 16 тыс. ($650). Однако, по данным СМИ, стоимость лечения инсульта или инфаркта доходит до 50-80 тыс. гривен ($2000 – $3250) и больше в зависимости от случая.

              Глава общественной организации «Украинское медицинское сообщество» Константин Надутый не исключает, что пациентам придется платить в больницах больше, чем сейчас, он считает, что экономического обоснования новых тарифов нет.

              «Эти расценки вообще сложно назвать тарифами. Складывается впечатление, что просто взяли предполагаемое количество услуг по тому или иному профилю и поделили на них имеющиеся деньги. А их, как известно, не так много. Если в прошлом году на медицину в бюджете выделили 3,2% ВВП, то в этом – 2,9%. Это явно меньше 5% ВВП, которые должны идти на здравоохранение», – говорит эксперт.

              Ранее украинское правительство обвинили в «медицинском геноциде», который стал  причиной сокращения численности населения, количества больниц и медицинских работников.


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