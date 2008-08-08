Власти Украины обвинили в «медицинском геноциде» населения

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец обвинила украинское правительство в «медицинском геноциде», ставшего, по ее словам, причиной сокращения численности населения, количества больниц и медицинских работников.

На своей странице в Facebook депутат напомнила, что население Украины ежегодно сокращается на 200 тыс. человек в год, а многие медики оставляют работу из-за экономии правительства на медицинские расходы и задолженностей по зарплатам.

По словам Богомолец, украинские власти проводят медицинские реформы исключительно «на бумаге», чтобы угодить международным организациям и донорам. «Многим сегодня выгодно, чтобы в Украине закрывались больницы, становилось меньше медиков и меньше населения», – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что учитывая нынешние темпы сокращения населения Украины, через 200 лет украинцы могут вымереть как нация.

В начале сентября исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подверглась резкой критике за опубликованный в Facebook пост, посвященный «важной» проблеме мух, садящихся на еду.