Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

Теперь Трампа и Сандерса объединяет обвинение в том, что на них ставит ПутинФото: Zuma/ТАСС, REUTERS/Mike Blake
Американское глубинное государство оказалось в патовой ситуации: все более реальным становится неприемлемый для него президентский финал Трамп – Сандерс. Дональд Трамп уже открыто обвинил спецслужбы и истеблишмент в заговоре против него и сенатора-социалиста и использовании выдуманной темы «русского вмешательства». Недавно это казалось невероятным, но сейчас оба кандидата обвиняются в связях с Москвой. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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          • Да, безусловно

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          • Нет, это ненормально

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              Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле

              26 февраля 2020, 11:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала, сообщил гендиректор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.

              «26 февраля этого года в учебном центре Министерства обороны РФ в городе Владимире началось двухнедельное обучение 12 военнослужащих военного ведомства – офицеров, а также курсантов выпускного курса Ярославского высшего военного училища ПВО основам грамотной эксплуатации и боевого применения РЛС «Резонанс-Н», – передает ТАСС слова Назаренко.

              Он отметил, что по окончании занятий 12 марта всем этим военнослужащим будут выданы сертификаты, дающие право эксплуатировать станции данного типа, «после чего офицеры будут сразу направлены на Северный флот для укомплектования РЛС на Новой Земле и других аналогичных станций в Арктике».

              «Таким образом РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле может заступить на боевое дежурство не раньше середины марта», – сказал он.

              Назаренко подчеркнул, что подготовку и проведение занятий военнослужащих Минобороны по вопросам эксплуатации и боевого применения РЛС «Резонанс-Н» организовало предприятие – изготовитель станций «за счет собственных средств».

              В настоящее время РЛС «Резонанс-Н», развернутую на Новой Земле и переданную в прошлом году подразделениям ПВО Северного флота, «эксплуатирует один офицер-специалист, подготовленный на предприятии-изготовителе».

              В феврале источник в ОПК сообщил, что способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н» будут развернуты на Кольском полуострове до конца 2020 года.

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