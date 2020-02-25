Посетительницам Эрмитажа запретили кормить детей грудью

Смотрительницы в Эрмитаже запретили двум молодым матерям кормить детей грудью в зале музея, инцидент произошел на выставке искусства Древней Ассирии, привезенной из Британии.

По словам девушки, они с подругой, также кормящей матерью, решили покормить детей в углу, отвернувшись от посетителей. Однако смотрители указали им, что делать этого нельзя.

При этом сотрудники музея утверждают, что предложили девушкам подыскать более подходящее место.

«Им показалось, что место неподходящее. Они подошли к нам и сначала попросили уйти, а потом попросили еще раз уйти, но уже в другом составе... И сделали это довольно грубо», – заявила молодая мать Эрика.

В то же время смотрительница музея заявила, что девушки вели себя вызывающе. «Там такие мамаши, совсем девочки молоденькие, лет по 18. Это такая у них была спланированная акция. Хочется же всем «хайпануть», – заявила женщина.

Администрация Эрмитажа принесла Эрике официальные извинения и заверила, что смотрители проинструктированы и будут вести себя корректно, говорится в сюжете программы «Экстренный вызов 112», фрагмент которой публикует «Рен ТВ».

В прошлом году аналогичная ситуация произошла в Третьяковской галерее в Москве. Тогда мать попросили покинуть музей, когда она стала кормить ребенка грудью, причем с использованием эргорюкзака, который скрывал сам процесс кормления.