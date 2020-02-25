Посетительницам Эрмитажа запретили кормить детей грудью

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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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США научат украинскую молодежь национальному сознанию

Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целяхФото: Zuma/ТАСС
США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
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          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
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          • Да, но только до появления детей

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          • Нет, это ненормально

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              Посетительницам Эрмитажа запретили кормить детей грудью

              25 февраля 2020, 22:02

              Текст: Елизавета Булкина

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              Смотрительницы в Эрмитаже запретили двум молодым матерям кормить детей грудью в зале музея, инцидент произошел на выставке искусства Древней Ассирии, привезенной из Британии.

              По словам девушки, они с подругой, также кормящей матерью, решили покормить детей в углу, отвернувшись от посетителей. Однако смотрители указали им, что делать этого нельзя.

              При этом сотрудники музея утверждают, что предложили девушкам подыскать более подходящее место.

              «Им показалось, что место неподходящее. Они подошли к нам и сначала попросили уйти, а потом попросили еще раз уйти, но уже в другом составе... И сделали это довольно грубо», – заявила молодая мать Эрика.

              В то же время смотрительница музея заявила, что девушки вели себя вызывающе. «Там такие мамаши, совсем девочки молоденькие, лет по 18. Это такая у них была спланированная акция. Хочется же всем «хайпануть», – заявила женщина.

              Администрация Эрмитажа принесла Эрике официальные извинения и заверила, что смотрители проинструктированы и будут вести себя корректно, говорится в сюжете программы «Экстренный вызов 112», фрагмент которой публикует «Рен ТВ».

              В прошлом году аналогичная ситуация произошла в Третьяковской галерее в Москве. Тогда мать попросили покинуть музей, когда она стала кормить ребенка грудью, причем с использованием эргорюкзака, который скрывал сам процесс кормления.


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