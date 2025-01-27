СК начал проверку после аварийной посадки «Аэрофлота» в Саратове

СК России проводит проверку после аварийной посадки рейса Москва – Сочи

Tекст: Денис Тельманов

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку после аварийной посадки самолета рейса Москва – Сочи авиакомпании «Аэрофлот» в Саратове, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.



Самолет, на борту которого находились пассажиры, успешно совершил посадку на запасную полосу аэропорта после того, как командир воздушного судна запросил аварийную посадку из-за срабатывания индикации уровня масла. В результате инцидента никто не пострадал и повреждений на судне обнаружено не было.

Следователь следственного отдела проводит осмотр места происшествия и выполняет комплекс мероприятий для установления причин и всех обстоятельств произошедшего. Основной целью проверки является выявление причин индикации неисправности и обеспечение безопасности будущих полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саратовский аэропорт «Гагарин» временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных Росавиацией. Власти Саратовской области приняли решение о создании оперативных штабов в Саратове и Энгельсе из-за повреждений жилых домов в результате атаки украинских БПЛА.