Молодая мать пожаловалась на изгнание из Третьяковки за кормление грудью

Жительница Москвы рассказала в социальных сетях, что ее попросили покинуть Третьяковскую галерею, когда она стала кормить ребенка грудью, причем с использованием эргорюкзака, который скрывал сам процесс кормления.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что инцидент произошел 20 октября.

«Не прошло от нашей экскурсии и 15 минут, как я услышала за спиной голос наблюдательницы. Она очень спешила мне сообщить о недопустимости происходящего, а именно того, что я на ходу дала грудь своему ребенку, который устал и начал хныкать», – рассказала молодая мама.

Она подчеркнула, что в процессе кормления использовала специальный капюшон на рюкзаке, скрывающий голову малыша, и не делала «из процесса перформанс». «Короче, не вываливаю грудь и стараюсь не смущать окружающих в рамках своих возможностей», – отметила москвичка.

«Наблюдательница очень настойчиво попросила меня покинуть залы экспозиции, аргументируя это так: «Нас за это наказывают», «Не дай Бог увидят всяческие дети и их родители, или иностранные туристы (?!?!)», «Это неприлично», «Кормить надо в предназначенных местах», etc», – рассказала она.

«По иронии судьбы, говорила она это как раз в окружении картин, на которых женщины кормили грудью голожопых младенцев и в соседстве с залом, полным статуй с четко обозначенными вторичными половыми признаками», – добавила девушка.