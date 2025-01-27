В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.



Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

