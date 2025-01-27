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Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море
Прокуратура Швеции арестовала судно после повреждения кабеля между Швецией и Латвией
Прокуратура Швеции начала расследование предполагаемой диверсии после повреждения кабеля в Балтийском море и задержала подозреваемое судно, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление шведского ведомства. Повреждение подводного оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией вызвало озабоченность властей.
Судно, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано по решению прокуратуры. Расследование ведется полицией безопасности под руководством старшего прокурора Матса Юнгквиста. В нем участвуют несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Юнгквист заявил, что «шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента».
По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), повреждение кабеля на участке Вентспилс – Готланд было вызвано внешним воздействием. LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии, которые обратились к союзникам по НАТО, включая Швецию, для обмена информацией и координации действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, так как это противоречит интересам Москвы. Американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.