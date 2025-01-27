  • Новость часаВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России
    Пушков: Западные СМИ изменили подход к Украине и России
    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии живыми (видео)
    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе
    Вице-премьер Молдавии предупредил о катастрофе в Приднестровье
    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности
    Латвия заявила о следовавшем в Россию сухогрузе на месте повреждения кабеля на Балтике
    В Минске определились с местом размещения «Орешника»
    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине
    Мнения
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    27 января 2025, 01:34 • Новости дня

    Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море

    Прокуратура Швеции арестовала судно после повреждения кабеля между Швецией и Латвией

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Швеции начала расследование предполагаемой диверсии после повреждения кабеля в Балтийском море и задержала подозреваемое судно, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

    Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление шведского ведомства. Повреждение подводного оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией вызвало озабоченность властей.

    Судно, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано по решению прокуратуры. Расследование ведется полицией безопасности под руководством старшего прокурора Матса Юнгквиста. В нем участвуют несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Юнгквист заявил, что «шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента».

    По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), повреждение кабеля на участке Вентспилс – Готланд было вызвано внешним воздействием. LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии, которые обратились к союзникам по НАТО, включая Швецию, для обмена информацией и координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.

    Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, так как это противоречит интересам Москвы. Американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    26 января 2025, 16:17 • Новости дня
    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе

    В ЕС предложили запретить песню «Сигма бой» за «внедрение российских взглядов»

    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запертить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Риль выразила озабоченность по поводу влияния российского трека «Сигма бой» на молодежь. По ее словам, этот вирусный трек в социальных сетях передает патриархальные и пророссийские мировоззрения, взгляды и особенно популярен среди подростков в Германии и на Украине.

    «Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, вы, вероятно, знаете «Сигма бой». Это всего лишь один из примеров российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа», – заявила Риль, ее слова приводятся на сайте Европарламента.

    Риль подчеркнула, что Россия использует социальные медиа для внедрения своих идей в общество, нацеливаясь на молодых украинцев через их телефоны.

    «Сигма бой» – это русскоязычный трек блогеров Betsy и Марии Янковской, который появился в начале октября 2024 года и стал известным во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok.

    Напомним, песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

    Коментарии (51)
    26 января 2025, 11:57 • Новости дня
    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима

    Российские дипломаты отказались участвовать в годовщине освобождения Освенцима в Польше

    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Российские дипломаты не примут участия в мероприятии, организованном Польшей в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), сообщает «РИА Новости». Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что, хотя теоретически они могли бы присутствовать, участие в событии, где не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, не имеет смысла для России.

    Тем не менее, как отметил посол, российские дипломаты планируют отмечать годовщину освобождения Освенцима в своем кругу. Они намерены провести это событие достойным образом, отдавая дань памяти тем, кто участвовал в освобождении концлагеря и спасении его узников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в мемориальных мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, где также соберутся выжившие в Холокосте канадцы. Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит мероприятия по случаю 80-летия освобождения Освенцима.

    Коментарии (19)
    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Коментарии (0)
    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

    Коментарии (52)
    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Коментарии (65)
    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

    Коментарии (5)
    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

    Коментарии (15)
    26 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

    Коментарии (6)
    26 января 2025, 18:55 • Новости дня
    Пушков: Западные СМИ изменили подход к Украине и России

    Пушков указал на изменения в подходах западных СМИ к России

    Пушков: Западные СМИ изменили подход к Украине и России
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что западные СМИ начали признавать возможность победы России в конфликте на Украине, что связано с объективной реальностью на фронте.

    В своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о смене риторики в западных СМИ. По его словам, издания начали говорить о возможной победе России в конфликте с Украиной. Пушков отметил, что ранее это считалось российской пропагандой, но теперь становится коллективным консенсусом в западных медиа.

    Причинами изменения подхода в западной прессе Пушков назвал объективную обстановку на фронте, а также намерение бывшего американского президента Дональда Трампа вступить в переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Запад и Украина не верят в возможность изменить ход конфликта.

    Алексей Пушков сослался на слова профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, который также заметил смену нарратива в западных медиа относительно событий на Украине. Пушков подчеркнул, что это мнение подтверждает изменение восприятия ситуации на международной арене.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Коментарии (2)
    26 января 2025, 20:17 • Новости дня
    Врачи удалили здоровый мениск российской гимнастке Крамаренко

    Tекст: Ольга Иванова

    Российской гимнастке Лале Крамаренко ошибочно удалили здоровый мениск вместо поврежденного, что вызвало возмущение у главного тренера сборной России Ирины Винер.

    Как сообщает РИА «Новости», главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о медошибке в отношении чемпионки Лалы Крамаренко. По ее словам, врачи удалили спортсменке здоровый мениск, оставив поврежденный.

    В 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей на чемпионате России и победила на Играх БРИКС в Казани, несмотря на серьезную травму. Операция, в ходе которой произошла ошибка, была проведена в конце июля. «Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? <...> Я бы таких врачей лишала диплома», – сказала Винер в интервью на YouTube.

    После операции Крамаренко месяц находилась в Израиле для восстановления. Однако, как подчеркнула Винер, уже «отрезанные не восстановишь». Главный тренер выразила сожаление по поводу случившегося и отметила, что делает все возможное, чтобы поддержать спортсменку.

    Несмотря на медицинские сложности, в ноябре Лала Крамаренко получила звание лауреата Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» от минспорта РФ.

    Коментарии (5)
    26 января 2025, 05:56 • Новости дня
    Британца в Москве арестовали за мат на улице

    Басманный суд арестовал британца в Москве за нецензурную брань

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы арестовал гражданина Британии за нецензурную брань на улице, несмотря на то, что он не владеет русским языком и утверждает, что ничего подобного не совершал.

    Как передает РИА «Новости», Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подданного Британии по фамилии Джонсон за использование нецензурной лексики на улице. Джонсону назначили пять суток административного ареста за мелкое хулиганство, после того как граждане пожаловались на его поведение.

    В судебных материалах подчеркивается, что Джонсон, находившийся в России по туристической визе, нецензурно выражался, не реагируя на замечания прохожих. При этом, как утверждал сам Джонсон в суде, он не владеет русским языком и ничего подобного не совершал. Адвокат Джонсона заявил, что объяснения граждан, на которых ссылается полиция, не были включены в материалы дела.

    Несмотря на это, суд поддержал позицию правоохранительных органов и назначил Джонсону административный арест на пять суток. Дата вынесения решения – 24 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из московских чебуречных гражданин США Джон Джордан устроил погром после обсуждения инаугурации Дональда Трампа. В российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Коментарии (16)
    26 января 2025, 14:17 • Новости дня
    Лукашенко обвинил Пашиняна в уничтожении Армении

    Лукашенко обвинил Пашиняна в уничтожении Армении через заигрывание с Евросоюзом

    Лукашенко обвинил Пашиняна в уничтожении Армении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет опасную игру с Евросоюзом, что может разрушить страну.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что тот уничтожает свою страну, сообщает «Газета.ру». Лукашенко заявил, что Пашинян ведет опасную игру, заигрывая с Евросоюзом, и призвал армянского лидера остановиться. Он отметил: «Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, опаснейшая игра. Он уничтожит Армению, успокойте его там».

    Лукашенко также считает, что Пашинян своими действиями создает напряженные отношения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский парламент включил в повестку законопроект о вступлении в Европейский союз, что свидетельствует о стремлении Армении сблизиться с европейскими странами, а Никол Пашинян исключил возможность передачи инфраструктур Азербайджану, подчеркивая важность сохранения национальных интересов в регионе.

    Коментарии (18)
    26 января 2025, 05:25 • Новости дня
    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19

    ЦРУ изменило позицию по вопросу о происхождении COVID-19

    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии.

    ЦРУ изменило свою позицию по происхождению COVID-19 и теперь поддерживает теорию о случайной утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает New York Times. Согласно изданию, несмотря на отсутствие новых разведывательных данных, агентство опубликовало новую оценку, в которой отдает предпочтение лабораторной теории.

    Источники издания пояснили, что последняя оценка ЦРУ частично опирается на более детальное изучение условий в лабораториях провинции Ухань, предшествовавших распространению пандемии. Также сообщается, что ранее американские конгрессмены, завершившие двухлетнее расследование, заявили о лабораторном происхождении вируса, что укрепляет эту версию.

    В прошлом США инициировали расследование, касающееся источников коронавируса, что привлекло внимание к Уханьскому институту вирусологии. Американское правительство обвинило институт в отказе от сотрудничества и предоставления необходимой документации. Разведывательные службы США рассматривали две версии: утечку из китайской лаборатории и естественное заражение от животного.

    В то же время, в марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором специалисты назвали утечку из лаборатории «крайне маловероятной», считая, что вирус вероятнее всего передался от летучих мышей через другое животное, а также рассмотрели возможную передачу через охлажденные продукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доказательства лабораторного происхождения коронавируса на данный момент отсутствуют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале пандемии Россия и США обменивались медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус, для взаимопомощи в борьбе с COVID-19, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.

    Коментарии (14)
    26 января 2025, 06:32 • Новости дня
    Американка установила рекорд с пересаженной свиной почкой

    Жительница Алабамы прожила 61 день после трансплантации свиной почки и побила рекорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Американка Тована Луни из Алабамы прожила 61 день после трансплантации свиной почки и установила рекорд по продолжительности жизни с органом от животного, чувствует себя хорошо и полна энергии.

    Американка из Алабамы, Тована Луни, которой была трансплантирована свиная почка, прожила с ней 61 день, установив тем самым новый рекорд, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Как отметило агентство, Луни стала самой долгоживущей женщиной с подобным пересаженным органом, чувствуя себя хорошо и оставаясь полной энергии.

    Это достигнутое Луни достижение является значительным, особенно в контексте предыдущих случаев трансплантации свиных органов в США. До нее только четыре американца получали экспериментальные трансплантации свиных органов, включая два сердца и две почки, однако никто из них не смог прожить дольше двух месяцев.

    Врачи, наблюдающие за состоянием Луни, выразили оптимизм в отношении ее дальнейшего состояния и здоровья. Они отметили, что ее организм хорошо адаптируется к новому органу, что позволяет надеяться на дальнейшее успешное течение послеоперационного периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 62-летний мужчина, который стал первым в мире пациентом, получившим генно-модифицированную почку свиньи, был выписан из больницы спустя две недели после операции; сообщалось, что он умер в возрасте 62 лет, и подчеркивалось отсутствие признаков того, что смерть была вызвана трансплантацией; второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации.

    Коментарии (7)
    26 января 2025, 17:46 • Новости дня
    В Минске определились с местом размещения «Орешника»

    Лукашенко заявил о размещении комплекса «Орешник» ближе к Смоленску

    В Минске определились с местом размещения «Орешника»
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Лукашенко подтвердил, что планируется размещение новой системы «Орешник» на территории страны ближе к Смоленску, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что данная мера является ответом на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе. Лукашенко отметил: «Почему дислоцируем »Орешник« в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе».

    Лукашенко добавил, что Белоруссия располагает необходимым вооружением для обороны. Однако Минск, если потребуется, может обратиться к России за дополнительным вооружением. В случае чрезвычайной ситуации, возможно импортировать комплекс «Орешник» из России.

    По словам белорусского президента, первая установка «Орешника» будет размещена в стране сразу после ее производства в России. Лукашенко также отметил, что сроки поставки в Белоруссию могут быть ускорены по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

    Коментарии (0)
    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

    Коментарии (14)
    Главное
    Российские флаги подняли в Великой Новоселке в ДНР (видео)
    USAID приостановил финансирование проектов на Украине
    Экзитпол: 87,6% белорусов проголосовали за Лукашенко
    НАТО заявило о передаче секретных данных Евросоюзу о военных планах
    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    Врачи удалили здоровый мениск российской гимнастке Крамаренко
    В Сочи произошли беспорядки после отмены концерта блогера Золо

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............