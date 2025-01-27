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    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    27 января 2025, 00:14 • Новости дня

    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

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    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

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    26 января 2025, 11:15 • Новости дня
    Великая Новоселка зачищена от украинских войск на 90%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно зачистили 90% территории Великой Новоселки в ДНР, сообщили в силовых структурах, подчеркивая значительный успех в освобождении южной части региона от украинских военных.

    Как сообщает ТАСС, российские войска достигли значительного успеха на юге Донецкой народной республики, зачистив более 90% территории Великой Новоселки от украинских вооруженных сил. В силовых структурах отметили, что Великая Новоселка почти полностью освобождена от присутствия украинских военных формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке, разделив их на две части, а также сообщалось, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен.

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    26 января 2025, 01:24 • Новости дня
    СК РФ установил местонахождение Смольянинова

    Смольянинов, обвиняемый в экстремизме, найден Следственным комитетом РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи установили, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов, обвиняемый в экстремизме и распространении недостоверной информации о ВС РФ.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет РФ установил местонахождение актера Артура Смольянинова, который был заочно арестован по обвинению в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 апреля 2025 года.

    По материалам дела, Смольянинов, известный ролями в фильмах «Девятая рота» и «Белая гвардия», был объявлен в международный розыск после критики в адрес российской власти и выражения готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. В январе 2023 года он был признан иностранным агентом в РФ.

    Смольянинов дважды привлекался к административной ответственности. В прошлом году его оштрафовали на 48 тыс. рублей за отказ предоставить данные о своих заграничных источниках финансирования, а в 2023 году – на 30 тыс. рублей за негативные высказывания о действиях Вооруженных сил РФ. Все решения, включая заочный арест, вступили в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти, однако государство, в котором он предположительно находится, отказало в правовой помощи.

    Смольянинов подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Он также накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

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    26 января 2025, 15:12 • Новости дня
    Дрон ВСУ обесточил 1,5 тыс. абонентов в Запорожской области

    Украинский дрон обесточил полторы тысячи абонентов в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в селе Чапаевка Запорожской области, оставив без электроэнергии полторы тысячи абонентов, жертв нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, сообщает РИА «Новости». В результате удара обесточены полторы тысячи абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что жертв нет, но был поврежден трансформатор, на месте остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

    Саперы уже прибыли на место происшествия для обезвреживания боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области, а ВСУ задействовали дроны «Баба-яга» для минирования на Запорожском направлении.

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    26 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Российский боец рассказал о подарке украинской девочки в освобожденном Курахово

    Российский штурмовик рассказал о встрече с 12-летней украинской девочкой в Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время зачистки пятиэтажки в Курахово российский боец встретил 12-летнюю украинскую девочку, которая обняла его и подарила браслеты, сделанные своими руками, в знак благодарности.

    Как сообщает РИА «Новости», российский штурмовик с позывным «Нифер» рассказал, как его группа обнаружила семью, скрывавшуюся от украинских военных, при зачистке пятиэтажного дома в Курахово, ДНР. Встреча с 12-летней девочкой, которая вместе с родителями скрывалась в доме, произвела на бойца сильное впечатление. «Она обняла нас, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», – рассказал «Нифер». В ответ штурмовик подарил девочке перстень от российской армии, который она повесила на шею.

    Семья девочки оставалась в Курахово, ожидая помощи от российских военных, так как постоянно скрывалась от ВСУ. Штурмовик отметил, что не смог эвакуировать семью из-за задачи двигаться к заводоуправлению для выполнения основной миссии. По его словам, мирные жители микрорайона «Южный» доброжелательно встречали российских военных, рассказывая о плохом обращении со стороны ВСУ.

    Об освобождении Курахово от украинских сил Минобороны РФ сообщило 6 января. Расположенный в 40 километрах от Донецка, город имеет стратегическое значение, открывая путь для дальнейшего продвижения российской армии в восточной части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская полиция начала насильственно вывозить детей из Красноармейска, жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины и похищении детей солдатами ВСУ близ Куриловки, а пленный солдат ВСУ Михаил Дьяченко сообщил о массовых убийствах мирных жителей при отступлении из Вишневого в ДНР.

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    26 января 2025, 08:44 • Новости дня
    Солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области

    Украинских военных готовили к боям в Курской области на базе в Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий сообщил, что британские инструкторы обучали ВСУ боевым действиям в городских условиях на базе в Северном Йоркшире перед отправкой в Курскую область.

    Украинские военнослужащие проходили подготовку под руководством британских инструкторов на базе в Северном Йоркшире перед отправкой в Курскую область, передает РИА Новости. По словам украинского солдата Валерия Федоровича С., британские инструкторы обучали украинских бойцов методам ведения боев в жилых районах. Подготовка проводилась на стрельбище и учебном полигоне, имитировавшем городскую застройку.

    Валерий Федорович С., сбежавший из Британии в Россию, рассказал, что тренировки включали штурмы жилых домов под руководством англоязычных инструкторов с поддержкой переводчиков. По окончании подготовки украинские военнослужащие планировались к отправке в Курскую область, а именно в город Суджа. Валерий попросил не раскрывать свою фамилию из соображений безопасности.

    Обучение велось на базе у города Даунхолм в Ричмонде, графство Северный Йоркшир. Эта информация вызывает вопросы о роли британских военных в тренировке украинских солдат и дальнейшем развитии ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

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    26 января 2025, 09:58 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении двух БЭК ВСУ в Черном море

    Черноморский флот РФ уничтожил два безэкипажных катера у берегов Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

    Как передает РИА Новости, Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров Черноморским флотом. Инцидент произошел утром 26 января в северо-западной части Черного моря. Катера следовали в направлении Крымского полуострова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот России уничтожил три украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, что было подтверждено Министерством обороны России, которое сообщило об уничтожении катеров ВСУ при попытке атаки российских гражданских судов. Также российские Вооруженные силы поразили объект энергетики военно-промышленного комплекса Украины и место сборки безэкипажных катеров.

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    26 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Пророссийское подполье сообщило об ударе по ВСУ в Одесской области

    Лебедев сообщил об ударе по скоплению ВСУ в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одесской области произведен удар по скоплению Вооруженных сил Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    В Одесской области был нанесен удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он отметил, что целью удара стало значительное скопление военнослужащих Украины, и результат атаки охарактеризовал как «шикарное попадание».

    Лебедев добавил, что украинские военные, по его словам, «замыслили недоброе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины в порту Одессы, о чем сообщалось ранее. Подполье сообщило о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Запорожье, что также было предметом предыдущих публикаций. В Ровненской области подпольщики подорвали состав с грузом для Вооруженных сил Украины, что стало очередным ударом по инфраструктуре противника.

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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    26 января 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО России сбили семь украинских дронов

    Минобороны России уничтожило семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении семи украинских беспилотных летательных аппаратов силами ПВО. Инцидент произошел в период с 16.00 до 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, пять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, а два – над территорией Республики Крым. Это свидетельствует о продолжающихся атаках с использованием беспилотников на российские территории.

    Информация о возможных пострадавших или нанесенном ущербе в результате падения дронов не поступала.

    Напомним, что за ночь силами ПВО были уничтожены 15 украинских дронов над российскими областями, включая восемь аппаратов над Рязанью, шесть – над Курском, а один – над Белгородом.

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    26 января 2025, 02:52 • Новости дня
    КНДР испытала стратегическую ракету с подводной площадки

    КНДР успешно провела испытание стратегической крылатой ракеты подводного базирования

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР провела успешное испытание крылатой ракеты, предназначенной для подводного базирования и ударов по наземным целям, что подтвердил лидер страны Ким Чен Ын.

    КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования, сообщает ЦТАК. Пуск ракеты состоялся 25 января, и за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1 500 км примерно за 7 500 секунд, что соответствует средней скорости полета около 720 км в час.

    ЦТАК отмечает, что испытание не оказало влияния на безопасность соседних стран. Эти испытания стали частью плана по укреплению обороноспособности КНДР. Он нацелен на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в условиях изменяющейся безопасности в регионе.

    Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит совершенствовать военные силы для защиты мира и стабильности. «Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного и перманентного мира и стабильности на основе укрепленных военных сил,»– подчеркнул Ким Чен Ын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы. КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты под личным наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

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    26 января 2025, 08:28 • Новости дня
    ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Россией

    Минобороны России сообщило об уничтожении 15 беспилотников над тремя областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За ночь силами ПВО были уничтожены 15 украинских дронов над российскими областями, включая восемь аппаратов над Рязанью, шесть над Курском и один над Белгородом, согласно данным Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило, что ночью были уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя российскими областями, передает РИА Новости. Восемь беспилотников были сбиты над Рязанской областью, шесть – над Курской и один – над Белгородской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в Белгородской области успешно сбили два украинских беспилотника, что подчеркивает напряженность в этом регионе. В тот же день над Крымом силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, продолжая противодействие воздушным атакам со стороны Украины.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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