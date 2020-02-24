Лавров напомнил о договоренностях Путина и Обамы по Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что в 2016 году президент России Владимир Путин и экс-лидер США Барак Обама договорились об урегулировании ситуации в Сирии в 2016 году, однако американцы не смогли и не захотели выполнить договоренности.

«В 2016 году президенты Путин и Обама договорились и поручили Джону Керри и мне согласовать с участием военных договорённости, которые реально могли бы разрешить сирийский кризис, причем на том этапе, осенью 2016 года. Договоренности были серьезными, далекоидущими. Единственным условием было обязательство Соединенных Штатов отмежевать вооруженную оппозицию, которая сотрудничала с Вашингтоном и с американскими военными, от террористов», – передает слова Лаврова RT.

Он отметил, что тогда речь шла о запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которая тогда еще «не приняла нового обличия».

«И эта договоренность не смогла реализоваться, потому что американцы не смогли, а многие говорят, что и не захотели разводить тех, кто с ними сотрудничал, и «Джабхат ан-Нусру», полагая и рассчитывая, что «Джабхат ан-Нусра» достаточно серьезной обладает силой, чтобы противодействовать законному сирийскому правительству и чтобы ее можно было сохранить на случай, если она понадобится для усиления военных действий против законного президента и правительства Сирийской Арабской Республики», – добавил Лавров.

Он также заявил, что Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами в САР.