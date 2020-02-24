Лавров отверг предложение США договариваться с террористами в Сирии

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россию тревожит отношение к запрещенной в России «Джебхат ан-Нусре» со стороны США, передает ТАСС.

«Обе эти структуры – и «Джебхат ан-Нусра» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий «Джебхат ан-Нусры») – официально включены в списки террористических организаций, которые составляет Совет Безопасности ООН, они также включены в национальный список террористических организаций в США. Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая специального представителя США по Сирии господина Джеймса Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают «Хайят Тахрир аш-Шам» уж не такой и террористической организацией и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог», – сказал министр.

Он добавил, что такие «достаточно прозрачные намеки» Россия слышит не первый раз, считая их «абсолютно неприемлемыми».

«Договоренности, которые были достигнуты еще в сентябре 2018 года и переподтверждались год спустя, было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны. Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что ничего неожиданного в этом ни для кого не было. Лавров выразил уверенность, что турецкие военные «все прекрасно видят и понимают».

«Много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой республики», – заявил министр.

«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», – добавил Лавров.

Он также выразил надежду, что новые консультации с Анкарой прояснят вопросы функционирования зоны деэскалации в Идлибе.

«Мы будем категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН», – сказал российский министр.

На прошлой неделе постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут заставить сирийское правительство пойти на переговоры с террористами.

В пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, они выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

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