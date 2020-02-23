Сторонник теории «плоской Земли» погиб при запуске самодельной ракеты в США

В Калифорнии при аварийной посадке самодельной ракеты погиб 64-летний астронавт Майк Хьюз, пытавшийся доказать, что Земля плоская, сообщает Daily Mail.

Аварийная посадка паровой ракеты прошла около Барстоу в штате Калифорния. Хьюз находился в аппарате вместе со своим напарником Уолдо Стейксом, он пытался достичь 5 тыс. футов в воздухе.

Хьюз и Стейкс намеревались приблизиться к космическому пространству над поверхностью Земли на 62 мили, не используя при этом передовые технологии, сообщает «Рен ТВ».

По данным СМИ, Хьюза и его полеты спонсировало общество «Плоская Земля», члены которого верят в то, что государственная космическая программа является заговором, а планета на самом деле плоская.

Хьюз в ходе независимой от госпрограмм миссии должен был отправиться за пределы атмосферы и доказать, что Земля плоская.

Опрос ранее показал, что Землю считают плоской 4,4 млн россиян.