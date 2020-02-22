МИД подключился к ситуации с обысками российских биатлонистов в Италии

Дипломаты занимаются ситуацией с обысками у российских биатлонистов в Италии, надеются, что в ближайшее время все удастся решить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подключились сразу, как только пошла первая информация. Позволю себе воспользоваться случаем и пожелать нашим спортсменам твердости духа. Могу заверить, что дипломаты занимаются этим вопросом, и надеемся, что в ближайшее время все удастся решить», – передает РИА «Новости» слова Захаровой в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас есть первичные данные, но для того чтобы делать выводы, все-таки необходимо их еще обработать. Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления... Безусловно, вопросы юридические решаются, но самое главное – сделать так, чтобы спортсмены продолжали участвовать в соревнованиях», – отметила она.

Захарова добавила, что российские дипломаты в Риме связались с министерством иностранных дел Италии и с аппаратом Совета министров «и находятся в рабочем контакте для того, чтобы снять все имеющиеся вопросы, либо каким-то образом разрядить эту ситуацию и вернуть ее в нормальное спортивное русло».

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Министерство спорта России в связи с инцидентом потребовало соблюдать презумпцию невиновности, а посольство России в Италии направило ноту в МИД страны.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что эти обыски не могут пройти бесследно и, вероятно, повлияют на моральный настрой биатлонистов.

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