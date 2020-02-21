СК попросил домашний арест для признавшего вину по делу Голунова экс-полицейского

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест экс-полицейского Дениса Коновалова, признавшего вину в том, что он подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Морозова сообщила, что в Басманный суд «поступили материалы по ходатайству следователя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Коновалова (Дениса)», передает ТАСС.

Отмечается, что «судебное заседание пока не назначено».

Ранее Коновалов, который обвиняется в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину, а также дал изобличающие показания на своего начальника Игоря Ляховца.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.

Полицейских обвинили в фальсификации доказательств – они подбросили наркотики.