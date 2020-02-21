RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал историю ветерана Екатерины Деминой

В рамках проекта #ПочтаПобеды опубликована история Екатерины Григорьевны Деминой, которая в военные годы занималась производством снарядов, а затем попросилась на фронт.

После гибели брата Екатерина Григорьевна пришла в военкомат и попросилась на передовую. Так она стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора Екатерина Григорьевна научилась определять вражеские бомбардировщики, сообщает RT.

Письма Екатерине Григорьевне можно отправлять по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Видеообращения для ветеранов можно прислать на адрес pochtapobedy@rttv.ru.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

Ранее телеканал RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал о ветеране Великой Отечественной войны, защитнике Ленинграда Константине Мелешко.

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