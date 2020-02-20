Плавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в Россию

Началась транспортировка стартовой платформы Odyssey проекта «Морской старт» из США в Россию. Идет погрузка платформы на гонконгское судно, следует из данных сайта мониторинга движения судов.

Известно, что судно Xin Guang Hua для перевозки тяжеловесных грузов 18 февраля прибыло в порт Лонг-Бич, откуда платформа будет доставлена на Славянский судоремонтный завод в Приморье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на vesselfinder.com.

В четверг стартовая платформа Odyssey подошла к судну для дальнейшей погрузки, рядом работают также четыре американских буксира. Группа S7, которой принадлежит комплекс, эту информацию никак не прокомментировала.

Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук говорил, что прибытие плавучей платформы «Морской старт» из США ожидается в начале марта.

В декабре Госдепартамент США разрешил группе компаний S7 перебазировать плавучий космодром «Морской старт» в Россию.

Напомним, «Морской старт» законсервирован с 2014 года в связи с ухудшением отношений Москвы и Киева – с космодрома запускали российско-украинские ракеты «Зенит». S7, выкупив его в 2016 году, пыталась реанимировать проект.

Роскосмос предложил запускать с космодрома новую ракету «Союз-5».