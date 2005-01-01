Роскосмос адаптирует ракету «Союз-5» для «Морского старта»

Роскосмос поддержит проект «Морской старт» и адаптирует новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для запуска по этой программе, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Роскосмос готов поддержать развитие проекта «Морской старт», адаптировав ракету «Союз-5» для запуска с плавучей платформы «Одиссей» в рамках этой программы», – сказал источник ТАСС.

Ранее в четверг сообщалось, что российская частная компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом «Морской старт», решила прекратить выполнение заключенного в 2017 году контракта на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит».

В то же время появилась информация, что S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты «Союз-5» (создается РКК «Энергия»). Носитель в компании получил условное название «Союз-7» и «Союз-7SL» (Sea Launch – «Морской старт»).

Тем временем пресс-служба холдинга «Российские космические системы» сообщила, что морской комплекс для приема и регистрации телеметрической информации «Зефир-Т» будет модернизирован. «Модернизацию «Зефир-Т» будет проводить АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг РКС)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работу над техническим проектом планируют завершить к маю 2019 года. Тогда же компания приступит к разработке конструкторской документации.

В будущем судно измерительного комплекса «Маршал Крылов» обеспечит «летно-конструкторские испытания, отработку новых образцов ракетно-космических комплексов, ретрансляцию всех видов информации и связь космонавтов с центром управления полетами, в том числе во время пусков с космодрома Восточный».

Комплекс «Зефир-Т» был разработан для приема и регистрации телеметрической информации. Он включает в себя шесть антенн «Жемчуг-М», а также приемо-регистрирующие станции. Антенны обеспечивают диаграмму захвата практически на 360 градусов.