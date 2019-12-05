Власти США разрешили перебазировать плавучий космодром в Россию

Госдепартамент США разрешил группе компаний S7 перебазировать плавучий космодром «Морской старт» в Россию, сообщили в пресс-службе ГК.

«Соответствующее разрешение получено. Перебазирование планируется на 2020 год», – сказал представитель компании, передает РИА «Новости».

В апреле сообщалось, что в S7 рассматривали вопрос перебазирования пусковой платформы «Морской старт» из Калифорнии в Советскую Гавань на Дальнем Востоке.

До этого СМИ писали, что Роскосмос адаптирует ракету «Союз-5» для «Морского старта».

При этом украинское предприятие «Южмаш» заявило, что не получало от российской частной компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет «Зенит».