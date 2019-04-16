«Морской старт» предложено перебазировать из США в Советскую Гавань

Рассматривается вопрос перебазирования пусковой платформы «Морской старт» из Калифорнии в Советскую Гавань, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Перебазировать платформу из США на Дальний Восток хотят для проведения пусков ракеты «Союз-5 light». Как пояснил источник РИА «Новости», на территории США новые пуски практически невозможны.

Межправсоглашение России и США касается только российско-украинских ракет «Зенит», которые не производятся с 2014 года. Для запуска других ракет требуется новое соглашение с США, которое предполагает раскрытие технической документации, а Россия на этот шаг не пойдет.

Поэтому источник считает перебазирование «единственным выходом».

Напомним, сообщалось, что Роскосмос адаптирует ракету «Союз-5» для «Морского старта».

При этом украинское предприятие «Южмаш» заявило, что не получало от российской частной компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет «Зенит».

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