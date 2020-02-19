Житель Омска раскрыл подробности жизни россиян на карантинном лайнере в Японии

Житель Омска, директор сети стоматологических клиник 67-летний Сергей Попов рассказал о ситуации на карантинном океанском лайнере Diamond Princess в Японии.

«Изоляция условная, никакой тут ловушки нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо. Страха (заболеть коронавирусом) нет абсолютно... Питание разносят такое, что нам никогда и не снилось. С утра приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград, яблоки и даже ананасы приносят, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят», – рассказал Попов РИА «Новости».

По словам россиянина, поначалу пассажирам разрешали выходить на прогулку на палубу не более одного раза в сутки, однако теперь гулять разрешили трижды в день. Медик отметил, что у него «много работы»: находясь на борту, он закончил книгу, ведет блог на двух медицинских форумах и общается с коллегами-врачами через интернет.

В среду утром первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама.

Напомним, в понедельник коронавирус на круизном лайнере выявили у россиянки. Во вторник с подозрением на коронавирус госпитализировали супруга заболевшей россиянки.

Ранее в МИД России раскритиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess. Японский профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на круизном судне Diamond Princess «ужасающей».

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