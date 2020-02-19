Побывавший на борту Diamond Princess врач назвал ситуацию ужасающей

Японский профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро побывал на круизном судне Diamond Princess и назвал ситуацию «ужасающей».

Медик заявил, что таких грубых нарушений санитарной обстановки он не встречал даже в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, передает РИА «Новости».

По словам Кэнтаро, его пригласили на судно как специалиста по инфекционным заболеваниям, но затем попросили покинуть корабль.

«У меня были опасения, что на корабле не предпринимается достаточных мер против распространения заражения, так как уже заразились более 500 человек», – сообщил Ивата.

По словам врача, на корабль поднимались специалисты из научного общества инфекционистов, но они сразу же покидали лайнер. Люди с Diamond Princess обращались лично к Кэнтаро, они говорили о своем страхе.

«То, что я увидел, было ужасно. Я занимаюсь этой работой более 20 лет. Был и в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, и в Китае во время SARS, и конечно, я всегда понимал, что есть опасность заражения», – подчеркнул врач.

По его словам, даже находясь в эпицентре заболевания в Африке или в Китае ему не было страшно, однако на Diamond Princess ему «стало страшно из глубины сердца».

Он пояснил, что в любом инфекционном учреждении для локализации заражения существует четкое разделение на «красную зону», где возможно заражение и в которой нужно носить защитный костюм, и «зеленую», безопасную зону, в которой нужно ходить в обычной «чистой» одежде.

«Это железный принцип нашей работы. Но на Diamond Princess «зеленая» и «красная» зоны перемешаны, совершенно непонятно, где опасно, а где нет. Непонятно, какие перила, ковер могут быть заражены, ведь вирус невидим», – рассказал врач.

Кэнтаро отметил, что ситуация, когда человек с высокой температурой покидал каюту и шел в медпункт, происходила на Diamond Princess как «обычное явление». В настоящее время доктор находится в изолированном помещении, так как всерьез опасается заражения.

Ранее первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама.

Напомним, в понедельник коронавирус выявили у россиянки на круизном лайнере Diamond Princess. Во вторник с подозрением на коронавирус госпитализировали супруга заболевшей россиянки.

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