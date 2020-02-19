В России предложили упростить визовый режим иностранцам для лечения

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде рекомендовал правительству рассмотреть вопрос об упрощении визового режима иностранцам с целью получения медицинской помощи в стране.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, стоит уделять больше внимания развитию медицинского туризма и стимулировать его, сообщает сайт ER.RU.

«Сейчас существует целевой туризм, в рамках которого можно оформить визу для медицинского обследования, но этого явно недостаточно. В этой связи мы предлагаем снять лишнюю бюрократическую нагрузку и облегчить визовый режим для иностранцев, приезжающих в Россию для получения специализированной – в том числе высокотехнологичной – медицинской помощи», – отметил Турчак.

По его словам, необходимо предусмотреть механизм сбора и анализа информации о медицинских услугах, которые были оказаны иностранцам на территории России.

Ранее в Минздраве заявили, что около 60% от всех иностранных граждан, приезжающих на лечение в Россию, составляют жители стран Центральной Азии, еще 37% – граждане европейских государств.