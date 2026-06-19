Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.34 комментария
Российский разведчик завел под Красноармейск более 20 групп штурмовиков
Разведчик 1487-го полка группировки «Центр» Петр Григоренко обеспечил безопасный проход пехоты к линии соприкосновения, предварительно изучив все скрытые тропы и минные заграждения.
Григоренко сопроводил на передовую более 20 отрядов. Разведчик лично проверял маршруты на наличие взрывных устройств и постоянную угрозу с воздуха, передает ТАСС.
«Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завел более 20 групп с товарищем», – рассказал боец.
Он добавил, что тщательная подготовка путей выдвижения позволила пехоте успешно занять новые рубежи. По словам военного, эти действия помогли расширить плацдарм и значительно усилить оборону на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Центр» ночью скрытно заходили в тыл украинских войск в Красноармейске.
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