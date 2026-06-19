  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 133 украинских дрона
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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
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    Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    19 июня 2026, 08:16 • Новости дня

    Российский разведчик завел под Красноармейск более 20 групп штурмовиков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разведчик 1487-го полка группировки «Центр» Петр Григоренко обеспечил безопасный проход пехоты к линии соприкосновения, предварительно изучив все скрытые тропы и минные заграждения.

    Григоренко сопроводил на передовую более 20 отрядов. Разведчик лично проверял маршруты на наличие взрывных устройств и постоянную угрозу с воздуха, передает ТАСС.

    «Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завел более 20 групп с товарищем», – рассказал боец.

    Он добавил, что тщательная подготовка путей выдвижения позволила пехоте успешно занять новые рубежи. По словам военного, эти действия помогли расширить плацдарм и значительно усилить оборону на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Центр» ночью скрытно заходили в тыл украинских войск в Красноармейске.

    Внезапное появление российских штурмовиков в городе вызвало панику среди военнослужащих ВСУ.

    Ранее подразделения 2-й армии расширили зону контроля в районе местного железнодорожного вокзала.

    18 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии

    Посол Озеров: На молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военно-транспортные самолеты регулярно садятся на модернизируемом аэродроме Маркулешты в Молдавии, что вызывает серьезные вопросы к нейтральному статусу республики, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

    На молдавском аэродроме Маркулешты фиксируются посадки самолетов Вооруженных сил Украины, рассказал посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА «Новости».

    «Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», – отметил дипломат.

    Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает особые вопросы к руководству Молдавии. В первую очередь они касаются соблюдения властями республики собственного конституционного статуса нейтрального государства, пояснил Озеров.

    В прошлом году Молдавия разместила на военном аэродроме Маркулешты украинские военно-транспортные самолеты.

    Эксперты предупредили о серьезных рисках для республики из-за присутствия иностранной авиации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение страны в логистическую базу ВСУ.

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    18 июня 2026, 13:42 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    @ RT/Ruptly/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вернула тела 33 погибших военнослужащих, в то время как Киеву были переданы 522 тела, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил в Max военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Киеву были переданы тела 522 бойцов. Российская сторона вернула домой останки 33 павших воинов.

    В мае Россия передала Украине 526 тел погибших военных.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
    Российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Краснополья, Радьковки и Лужков Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ рядом с Терновой и Григоровкой.

    Противник при этом потерял свыше 195 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и морской пехоты в районах Яцковки, Маяков, Лозовой ДНР, Червоного Оскол и Грушевки Харьковской области.

    За сутки в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, две бронемашины и две самоходные артиллерийские установки.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Ивановки, Красноярского, Веселого, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 285 военнослужащих, две бронемашины и самоходная артиллерийская установка, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Просяной, Мечетного, Малиновки, Ивановки Днепропетровской области, Широкого, Червоной Криницы, Нового Поля и Новоселовки Запорожской области.

    При этом противник потерял более 445 военнослужащих и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска очистили от противника Кутузовку в ДНР

    Днем ранее российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

    До этого они освободили населенный пункт Артем в ДНР.

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    18 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»
    Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы нанесли точные удары по местам хранения дронов дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили десять управляемых авиабомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS. Также удалось сбить четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 дрона самолетного типа, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 671 самолет и 284 вертолета. Противник потерял 164 тыс. 703 беспилотника, 662 ЗРК и 29 тыс. 819 танков. Ликвидировано 35 тыс. 395 орудий полевой артиллерии и 64 тыс. 357 единиц специальной автотехники.

    Накануне российские военные уничтожили шведский десантный катер Combat Boat 90.

    Подразделения «Южной» группировки войск ликвидировали центры запуска украинских дронов и скопление личного состава ВСУ у Константиновки в ДНР.

    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области.

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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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    18 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские системы РЭБ начали выводить из строя спутники Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink, нарушая логистику и связь украинской армии на обширных участках фронта.

    Новые комплексы радиоэлектронной борьбы России не просто подавляют сигналы спутников Starlink, но и наносят им необратимые повреждения, пишет «Российская газета».

    Электронные компоненты аппаратов, проходящих через зону активного подавления, полностью выходят из строя.

    Площадь эффективного покрытия противоспутниковой защиты постоянно расширяется. В скором времени прогнозируется полная блокировка канала передачи данных путем создания направленных помех или генерации ложных сигналов. Это позволит Вооруженным силам изолировать от связи целые оборонительные районы противника.

    Помимо нейтрализации беспилотников, такие меры нарушают наземную логистику украинской армии, основанную на дистанционно управляемых транспортных платформах. Для защиты прифронтовых дорог развернуты новые системы электронного подавления, которым украинская разведка дала название «Волна-Купол-Гарант».

    Российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Военные развернули эти новые системы радиоэлектронной борьбы на стратегической трассе «Новороссия».

    В мае бойцы группировки «Север» уничтожили более 55 терминалов связи противника в Харьковской области.

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    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    18 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Лавров предупредил о массированных ударах возмездия по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на налеты украинских беспилотников на столичный регион российская армия начинает регулярные массированные удары по объектам, обеспечивающим боеспособность противника, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва предпримет реальные шаги в ответ на налеты беспилотников на столичный регион, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул: «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе».

    Министр иностранных дел пояснил, что целями станут объекты, от которых напрямую зависит боеспособность украинских войск. По его словам, соответствующая задача уже поставлена верховным главнокомандующим и будет неукоснительно выполняться армией.

    Дипломат также добавил, что одних только правильных заявлений на фоне действий Киева сейчас недостаточно.

    «Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало начало системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Глава ведомства Сергей Лавров официально предупредил госсекретаря США Марко Рубио о старте атак на позиции украинских войск.

    Днем ранее российский министр назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми спланированной акцией для запугивания мирного населения.

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    18 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    Правнук Брежнева попал в плен на Украине

    Правнук Брежнева Антон Милаев попал в плен на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев, отправившийся в зону специальной военной операции добровольцем, находится в плену у Вооруженных сил Украины.

    Правнук Леонида Брежнева Антон Милаев находится в плену у украинских военных, сообщает Ura.ru со ссылкой на Baza.

    Прошлой осенью ушел на СВО сапером и уже в ноябре перестал выходить на связь с родными, через несколько месяцев пришла весть, что он попал в плен на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области.

    Антон Милаев приходится названным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галине Брежневой, которая воспитывала Милаевых как родных детей.

    Ранее правнук Мелитона Кантария отправился в зону проведения специальной военной операции.

    Депутат Шамсаил Саралиев рассказал о случаях шантажа родственников неучтенных военнопленных.

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    18 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Генерал раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Генерал Липовой раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия применяет стратегию волновых атак беспилотниками, пытаясь перегрузить российские системы противовоздушной обороны перед основным ударом, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

    По словам Липового, ВСУ используют тактику волновых ударов дронами по российским регионам, включая столицу, передает «Газета.Ru».

    Первая группа аппаратов предназначена для отвлечения внимания зенитных комплексов, после чего следует атака по заданным целям.

    «Беспилотники самолетного типа были запущены с приграничных территорий, пока еще подконтрольных киевскому режиму. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области. На сегодняшний день киевский режим каждый раз меняет тактику запуска беспилотников», – заявил  Сергей Липовой.

    Липовой заявил, что места запуска БПЛА оперативно выявляются. После фиксации координат российские войска наносят по ним удары с применением артиллерии, авиации и собственных беспилотников.

    За минувшую ночь над территорией России было уничтожено 555 украинских дронов. Мэр Москвы сообщил о ликвидации около 180 аппаратов на подлете к городу. В подмосковном Жуковском один беспилотник врезался в жилой дом, повредив балконные плиты. Еще около 60 дронов сбили в Ростовской области.

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированных ударов украинских беспилотников по столичному региону.

    Месяцем ранее журналист Дмитрий Стешин описал способ перегрузки систем противовоздушной обороны стаями дронов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

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    18 июня 2026, 13:21 • Новости дня
    Белоусов заявил о разгроме ВСУ на славянском направлении

    Белоусов: ВС России не оставили шансов боевикам ВСУ на славянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие, освободив Рай-Александровку в Донецкой народной республике, в боях с неонацистами на славянском направлении проявляют образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу подразделений, отличившихся при взятии населенного пункта, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Глава ведомства отметил успехи 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 88-й отдельной мотострелковой бригады.

    «Военнослужащие 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск», – говорится в послании министра.

    Белоусов подчеркнул, что в ходе упорных боев на славянском направлении бойцы демонстрируют храбрость и самоотверженность, уверенно громя противника, не оставляя шансов киевскому режиму. Министр поблагодарил военных за верность долгу и выразил уверенность в их дальнейшем успешном выполнении задач по защите национальных интересов страны.

    Ранее подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике.

    Двумя днями ранее российские военные заняли населенный пункт Новый Донбасс.

    В конце апреля армия России установила контроль над Новоалександровкой.

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    19 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине

    Лавров: Европа призывает к прекращению огня для спасения режима Зеленского

    Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    «Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры «для привлечения России к ответственности»: «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Министр указал, что Евросоюз дал «зеленый свет» задержаниям торговых судов в открытом море, и несколько таких инцидентов уже произошло в Балтийском и Атлантическом морях. Одновременно, по его словам, западные страны закрывают глаза на террористические диверсии ВСУ в Черном и Средиземном морях.

    Лавров считает, что Европа стремится как можно быстрее добиться прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте и «подморозить» конфликт без устранения его причин. После этого, заявил он, на Украину планируют ввести воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

    «Таким образом, реальная цель европейских лидеров – не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами», – говорится в статье.

    Глава МИД отметил, что европейские элиты вложили в противостояние с Россией свой политический капитал и потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима и рост военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. По его словам, в Европе рассчитывают достичь боеготовности к возможному конфликту с Россией к 2030 году и до этого времени намерены тянуть паузу различными способами. Он напомнил, что начальник бельгийского генштаба в апреле цинично заявил о «нескольких годах», которые Западу дает «кровь украинцев».

    В статье подчеркивается, что единая Европа продолжает курс на экспансию, рассчитывает осваивать Украину и Молдавию и втягивает в свою орбиту Армению. Лавров добавил, что НАТО расширилась на Восток, приняв Финляндию и Швецию, а Украина рассматривается как «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил, которые должны действовать автономно от США и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

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    18 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Ушаков: Атаки ВСУ на Москву не приближают встречу Путина с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные атаки ВСУ по российской территории, включая нападение на автобус с детьми, не приближают личные контакты главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал теракты Киева. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно озвучивал четкую позицию Москвы по вопросу возможного диалога, передают «Вести».

    Оценивая обстрел автобуса с детьми в Брянской области и налеты на столицу, представитель Кремля дал однозначную оценку ситуации.

    «Конечно, это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», – подчеркнул Ушаков.

    Сенатор Владимир Джабаров назвал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждением правоты решения о начале спецоперации.

    Политолог Вадим Козюлин указал на отсутствие у российского лидера стремления искать встречи с главой киевского режима.

    Месяцем ранее Юрий Ушаков предложил украинскому политику позвонить в Москву ради обсуждения возможности переговоров.

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    18 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Ушаков указал на ложные представления Европы об успехах Киева на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз ошибочно считает, что ситуация на поля боя меняется в пользу Киева, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков заявил, что европейские страны исходят из ложных предположений о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу Вооруженных сил Украины, передают «Вести».

    «Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», – подчеркнул представитель Кремля.

    По его словам, подобные оценки ситуации со стороны европейских государств являются категорически неверными.

    Президент России Владимир Путин указал президенту США на неспособность Киева изменить критическую ситуацию для ВСУ.

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    18 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    ТЦ «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно закрыли после падения обломков БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Московской области приостановил работу торговый центр «МЕГА Белая дача» после того, как на его крышу рухнули фрагменты сбитого дрона, спровоцировав возгорание.

    Работа торгового центра «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно приостановлена по техническим причинам, передает РИА «Новости». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале комплекса.

    «По техническим причинам МЕГА Белая Дача временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», – отмечается в релизе администрации.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала дня на подлете к российской столице уничтожили сотни украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании обломков беспилотника в крышу торгового центра «Белая Дача».

    В деревне Степаново из-за падения фрагментов дрона пострадала местная жительница.

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