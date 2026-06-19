Российский разведчик завел под Красноармейск более 20 групп штурмовиков

Tекст: Дарья Григоренко

Григоренко сопроводил на передовую более 20 отрядов. Разведчик лично проверял маршруты на наличие взрывных устройств и постоянную угрозу с воздуха, передает ТАСС.

«Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завел более 20 групп с товарищем», – рассказал боец.

Он добавил, что тщательная подготовка путей выдвижения позволила пехоте успешно занять новые рубежи. По словам военного, эти действия помогли расширить плацдарм и значительно усилить оборону на данном участке фронта.

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