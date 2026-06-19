Рынок сигнализирует о необходимости корректировки экономики

Российский фондовый рынок продемонстрировал семимесячный минимум, снизившись ниже психологической отметки в 2,5 тыс. пунктов по индексу Мосбиржи. В колебаниях фондовых индексов – пусть даже и столь значительных, как сейчас – в целом нет ничего необычного. Котировки могут идти вниз по множеству причин: от фиксации прибыли крупными игроками до коррекции нефтяных цен. Однако затяжное падение индексов, обновляющих минимумы, перестает быть лишь вопросом биржевой волатильности. Через графики котировок проступает куда более объемная картина структурных ожиданий бизнеса и граждан.

Первый и, пожалуй, самый чувствительный нерв нынешнего снижения – это разочарование в темпах нормализации международной повестки. Еще недавно рынок питался надеждами на скорое разрешение украинского конфликта. Регулярные визиты в Москву спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, их переговоры с президентом Путиным и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым создавали устойчивый новостной фон, в котором инвесторы видели контуры будущей разрядки.

Сейчас же информационное поле резко опустело. Вашингтон переключил фокус на иранский трек, каналы прямого диалога сузились. Эту пустоту заполнила неопределенность. Частный инвестор, уставший ждать «мирных дивидендов», начал действовать на опережение, сокращая позиции в расчете на то, что геополитический статус-кво – это всерьез и надолго.

Второй пласт проблем глубже, и он сигнализирует о тектонических сдвигах внутри самой экономической модели. Принято считать, что главный враг рынка – жесткая денежно-кредитная политика. Ключевая ставка в 14,5% все еще значительно выше инфляции, которая в годовом выражении сейчас оценивается в 5,6%. Из-за чего страдают компании со значительной долговой нагрузкой, вынужденные перезанимать под сверхвысокие проценты.

Но по-настоящему тревожным симптомом становится появление «раненых» там, где их быть не должно. На проблемы начинают указывать компании, чья долговая нагрузка традиционно считалась образцовой. Например, сигналы от «Северстали» и заявления ее мажоритарного акционера Мордашова о возможной оптимизации персонала на фоне кризиса. Если даже у самой эффективной компании металлургического сектора возникают такие трудности, это означает, что дело не в стоимости заимствований, а в исчезновении потребителя.

Снижение внутреннего спроса – это уже не «побочка» борьбы с инфляцией, а системная угроза. Гражданские сектора – от металлургии до девелопмента – начинают испытывать то давление, которое ставит под вопрос не темпы роста, а саму мягкость посадки экономики в целом.

В прежние кризисные циклы государство могло помочь ключевым отраслям, накачивая спрос через госзаказ и расширение субсидий. Но в условиях нарастающего бюджетного дефицита возможности масштабной поддержки гражданских секторов существенно сужаются, в приоритете – необходимость финансировать оборонные расходы и социальные обязательства. Экономика становится хрупкой, а позволить себе хрупкость в нынешнем геополитическом положении Россия не может.

Эту диалектику, очевидно, чувствуют и наверху. В конце марта Владимир Путин потребовал от правительства найти решения для возобновления экономического роста, констатировав, что двухмесячное снижение ВВП списывать только на погоду и календарные факторы уже нельзя. А на пленарном заседании ПМЭФ президент развернул рамку нового экономического курса более подробно.

В 2021–2024 годах инвестиции в основной капитал выросли почти на 38% в реальном выражении, но в 2025 году – снизились. И это тревожный сигнал. Переломить негативный тренд, по мнению президента, может запуск нового инвестиционного цикла. Отныне объем инвестиций в экономику – главное. Поручение президента отложить снижение порогов по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса, сохранив предельную выручку на уровне 20 млн рублей, выглядит логичным решением. В нынешних условиях дать предпринимателю вздохнуть – значит, дать экономике шанс на рост, а не загнать его в тень еще большими ужесточениями.

Во-вторых, ускорение прагматичной приватизации. Сделки, подобные размещению доли в «Аэрофлоте», нельзя рассматривать лишь как попытку закрыть дыры в бюджете. Это способ перезапустить операционную эффективность. Выходя на рынок с миноритарными пакетами, государство приглашает частного инвестора не просто «скинуться», а стать партнером, привносящим в компании новую энергию роста.

Наконец, важно перезапустить механизм доверия. Пока инфляционные ожидания населения держатся на уровне 14–15%, никакое, даже самое резкое, снижение ключевой ставки не развернет тренд сберегательного поведения в инвестиционный. Людям нужны понятные ориентиры. И здесь формула нового роста, озвученная президентом, дает их контур: ставка на технологический суверенитет, развитие ИИ, автономных систем и платформенных решений, а также расширение сотрудничества со странами БРИКС и Глобального Юга.

Российский рынок действительно напоминает затаившегося тигра, готового к прыжку, как выразился на днях замминистра финансов Чебесков. Но чтобы прыгнуть вверх, а не в сторону, ему нужна твердая почва. Сейчас эта почва формируется из комбинации геополитической ясности, грамотной бюджетной политики и фокусе на инвестиционном потенциале российской экономики.