Минздрав сказал, откуда чаще всего приезжают лечиться в Россию

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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Глава «Ромир»: Среднестатистический землянин – это россиянин

«Если вы меня спросите, кто сегодня похож на «среднестатистического землянина» – китаец, американец или араб, то ответ будет: россиянин», – рассказывает президент «Ромир» Андрей МилехинФото: Дудченко Константин/Фотохроника ТАСС
Самые низкие показатели счастья россиян были в 2012 году. Почему? Казалось бы, все было прекрасно – высокая цена на нефть, стабильный рубль, еще не было ни санкций, ни проблем с Украиной. Над этими вопросами в интервью газете ВЗГЛЯД размышляет глава «Ромира» социолог Андрей Милехин, недавно вышло несколько книг, в которых он сравнил образ мышления россиян и жителей других стран. Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
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          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

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          • Нет (я мужчина)

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              Минздрав сказал, откуда чаще всего приезжают лечиться в Россию

              19 ноября 2019, 13:10

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что около 60% от всех иностранных граждан, приезжающих на лечение в Россию, составляют жители стран Центральной Азии, еще 37% – граждане европейских государств.

              «Из стран центральной Азии в настоящее время мы имеем примерно 60% медицинских туристов. При этом 37% – из стран Европы. Лидерами из европейских стран у нас являются Белоруссия, Сербия и Германия», – рассказал Салагай, передает ТАСС.

              Он уточнил, что чаще российской медициной интересуются жители географически близких к России стран. При этом представитель ведомства отметил, что прием иностранцев никак не влияет на оказание медуслуг российским гражданам.

              «Более того, развитие экспорта напротив часто позитивным образом сказывается, потому что появляются новые технологии, доктора проходят дополнительное обучение и таким образом те возможности, которые открывают для иностранных пациентов дают и положительные стимулы с точки зрения развития медицинской организации в плане оказания медпомощи российским гражданам», – добавил он.

              Салагай также сообщил, что за первое полугодие 2019 года медицинскими услугами на территории России воспользовались около 530 тыс. иностранных пациентов.

              Ранее Минздрав предложил привлекать мигрантов для решения проблемы с дефицитом врачей.

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