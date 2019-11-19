Минздрав сказал, откуда чаще всего приезжают лечиться в Россию

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что около 60% от всех иностранных граждан, приезжающих на лечение в Россию, составляют жители стран Центральной Азии, еще 37% – граждане европейских государств.

«Из стран центральной Азии в настоящее время мы имеем примерно 60% медицинских туристов. При этом 37% – из стран Европы. Лидерами из европейских стран у нас являются Белоруссия, Сербия и Германия», – рассказал Салагай, передает ТАСС.

Он уточнил, что чаще российской медициной интересуются жители географически близких к России стран. При этом представитель ведомства отметил, что прием иностранцев никак не влияет на оказание медуслуг российским гражданам.

«Более того, развитие экспорта напротив часто позитивным образом сказывается, потому что появляются новые технологии, доктора проходят дополнительное обучение и таким образом те возможности, которые открывают для иностранных пациентов дают и положительные стимулы с точки зрения развития медицинской организации в плане оказания медпомощи российским гражданам», – добавил он.

Салагай также сообщил, что за первое полугодие 2019 года медицинскими услугами на территории России воспользовались около 530 тыс. иностранных пациентов.

Ранее Минздрав предложил привлекать мигрантов для решения проблемы с дефицитом врачей.

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