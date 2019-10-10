Минздрав предложил привлекать мигрантов для решения дефицита врачей

Министерство труда сообщило о нехватке медиков в России, отметив, что только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей. В связи с этим в ведомстве задумались о привлечении иностранцев на вакантные места, эту идею поддержали и в Минздраве.

«Нехватка врачей-офтальмологов составляет 240 человек. Аналогичная ситуация и с травматологами-ортопедами: в поликлиниках дефицит составляет более 600 специалистов при профиците в стационарах. Психиатров не хватает и в поликлиниках, и в стационарах. Общий дефицит – 1059 человек, – сообщили в Минздраве, уточнив, что одним из способов решения проблемы может стать привлечение в Россию мигрантов, имеющих врачебную специальность, передают «Известия».

Ранее Минтруд выставил на обсуждение проект приказа о списке профессий, представители которых смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. По просьбе региональных властей этот перечень был дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи.

В ведомстве напомнили, что, по российскому законодательству, иностранцы с медицинским или фармацевтическим образованием допускаются к работе после признания их квалификации в России. Сертификат-подтверждение выдается Росздравнадзором.

«Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию», – отметили в Минздраве.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также высказался в поддержку идеи Минздрава.

«Есть вещи, когда специально нужно приглашать людей, чтобы развивать ту или иную отрасль медицины. И звать надо на те должности, которые находятся в депрессивных ситуациях», – заявил Онищенко, предложив звать специалистов из русскоязычных стран, например, Казахстана и Украины, так как они обучались «по одним учебникам» с российскими врачами, передает Ura.ru.

Однако Онищенко не согласился с мнением Минтруда и Минздрава о дефиците врачей: «Тот объем выпуска, который идет в 47 вузах, подчиненных Минздраву, достаточен. Речь идет не о нехватке врачей, а о вопросах, связанных с неэффективным использованием имеющихся кадров», – объяснил он.

Кроме того, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке подчеркнул необходимость улучшения условий труда медиков. «Вот чего у нас не хватает, а врачей у нас хватает», – заключил депутат.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости справедливой зарплаты для медиков.

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