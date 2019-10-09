Путин заявил о необходимости справедливой зарплаты для медиков

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы решить кадровый вопрос в этой сфере.

«И очень важный вопрос – это плата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопрос здравоохранения в целом – это кадровый вопрос», – сказал Путин, передает ТАСС.

Кроме того, президент попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее Путин заявил о недопустимости фокусов с зарплатами медиков.

В конце сентября несколько врачей онкоцентра Блохина в Москве заявили об увольнении, в качестве одной из причин назвалась ситуация с зарплатами. Позже руководство центра назвало зарплаты врачей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в онкоцентре Блохина.

Также в Перми началась проверка условий труда неонатологов больницы № 6, которые ранее заявили о намерении уволиться всем составом из-за низкой зарплаты и переработок.

Кроме того, акции протестов врачей из-за нарушений трудовых прав прошли в Пензе, Нижнем Тагиле и в Челябинской области.