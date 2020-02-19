ФСБ задержала бывшего гендиректора «Миасского машиностроительного завода»

Бывшего гендиректора АО «Миасский машиностроительный завод» Андрея Юрчикова задержали сотрудники ФСБ, его подозревают в хищении средств предприятия, сообщил источник в правоохранительных органах.

Также в СИЗО поместили главу бюджетно-экономической службы завода Елену Нуждину, сказал собеседник Ura.ru.

«Юрчикова и Нуждину задержали 18 февраля. Их подозревают в хищении средств предприятия в особо крупном размере», – уточнил источник.

В приемной гендиректора завода изданию сказали, что у них нет сведений о задержании Юрчикова и Нуждиной.

Юрчиков являлся руководителем «Миасского машиностроительного завода», в 2018 году его уволили, однако он остался на предприятии в должности советника гендиректора.

Предприятие входит в ОАО «ГРЦ Макеева», которое является дочерним предприятием Роскосмоса.

Ранее в феврале СМИ сообщили о задержании гендиректора свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова, по этим данным, его подозревают в получении взятки.