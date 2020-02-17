Стало известно о задержании гендиректора свердловской «Титановой долины»

Генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина Артемия Кызласова задержали с поличным при получении взятки, сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что Кызласову могут предъявить обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В пресс-службе ОЭЗ изданию сказали, что не в курсе задержания генерального директора, днем он был на рабочих совещаниях. В ФСБ оперативно уточнить информацию не смогли.

«Титановая долина» была создана в декабре 2010 года, она находится под управлением УК «Титановая долина», предприятие на 100% принадлежит правительству Свердловской области.

Кызласов возглавил УК сразу после ее формирования.

В 2013 году сообщалось, что на создание «Титановой долины» выделено 9,5 млрд рублей, в 2019 году совет ОЭЗ в правительстве региона одобрил семь проектов инвесторов с суммарным объемом инвестиций более 20 млрд рублей.