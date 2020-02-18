Путин решил обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Госдумы

Президент Владимир Путин на встрече с главой фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым пообещал собрать всех лидеров фракций нижней палаты парламента и обсудить поправки в Конституцию.

«Мы практически единогласно приняли поправки в первом чтении, внесенные Вами в Основной закон, в Конституцию, и в первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий», – передает слова Неверова РИА «Новости».

Неверов попросил Путина собрать вместе четырех руководителей фракций и обсудить с ними предложения по поправке в Конституцию.

«Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», – согласился Путин.

В четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, на встрече он поддержал идею закрепления в Конституции защиты данных россиян, одобрил предложение об упоминании молодежной политики и упоминании обязательной индексации зарплат. Кроме того, он призвал закрепить в Конституции социальные гарантии.

По его словам, есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и более точных формулировок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее обсуждение должно не только ответить на вызовы времени, но и уже привело к положительным результатам.