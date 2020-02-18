«Зеленая альтернатива» поддержала поправки к Конституции о защите животных и природы

Партия «Зеленая альтернатива» поддержала инициативу паралимпийского спортсмена Сергея Бурлакова о закреплении в Конституции положений об охране живого мира страны и об ответственном отношении к животным.

«Мы не можем остаться в стороне и считаем своей обязанностью отстаивать права животных на равне с правам человека на жизнь и развитие в благоприятной экологической среде. В связи с этим оргкомитет партии предлагает свой вариант поправок», – говорится в заявлении партии, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Зеленая альтернатива» предлагает закрепить права животных на жизнь и на достойное существование в благоприятной естественной или домашней среде обитания.

«Естественную среду обитания можно считать благоприятной лишь в том, случае, когда со стороны человека на нее нет негативного воздействия, непосредственно влияющего на существование представителей местной фауны», – говорится в сообщении.

Партия отмечает, что животный мир должен иметь право на полноценную защиту со стороны государства. «Живодеров, браконьеров и всех тех, для кого нечеловеческая жизнь ничего не стоит, необходимо наказывать максимально строго. Жизнь кошки не менее ценна чем жизнь ее мучителя», – подчеркивает партия.

Отдельное внимание предлагается уделить животным, которых разводят с целью дальнейшей продажи.

«Люди, занимающиеся разведением, должны осуществлять данную деятельность в рамках лицензированной профессии, к которой нужно законодательно прописать целый список обязательных и жестких требований», – отмечается в заявлении.

Напомним, 13 февраля на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить основной закон страны пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным. Путин назвал идею хорошей.

Эколог сказал газете ВЗГЛЯД, что миллионы граждан ждут, чтобы в Конституции появилась норма об ответственном отношении к животным и природе.