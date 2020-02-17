В одной из провинций Китая погасили вспышку коронавируса

Южнокитайская провинция Хайнань смогла приостановить распространение нового коронавируса. За последние трое суток в местные больницы не поступило ни одного нового инфицированного.

Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона сообщил, что наиболее благоприятная ситуация наблюдается в центральной части Хайнаня. Там число заболевших фактически равно нулю. «Необходимо учитывать весь успешный опыт, накопленный в ходе борьбы с вирусом на Хайнане, <...> пресекать вспышку, начиная с первоисточника», – заявил секретарь парткома провинции Лю Цыгуй, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас врачам предстоит внедрение передовых научных методов, которые позволят еще более эффективно диагностировать заболевание и обеспечить качественный процесс лечения инфицированных.

По официальной статистике, число зараженных коронавирусом на острове Хайнань составляло 162 человека, 52 из них вылечились, четыре жителя скончались.

При этом Роспотребнадзор заявил, что новых случаев заражения коронавирусом из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено. «В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», – сказано на сайте ведомства.

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Ранее сообщалось, что власти провинции Хубэй из-за распространения коронавируса Covid-19 запретили всем жителям региона выходить из домов.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения КНР, на утро 17 февраля зарегистрировано 70 тыс. 635 случаев заболевания, погибли 1772 человека.

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