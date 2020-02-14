Власти Франции начали расследование устроенной Павленским поножовщины

Судебные власти Франции ведут расследование драки, в которой принял участие художник-акционист из России Петр Павленский, сообщают СМИ.

Драка между Павленским и группой людей произошла на вечеринке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Mediapart и Le Figaro.

Как сообщают очевидцы, Павленский взял кухонный нож и стал угрожать противникам. В результате два человека получили ножевые ранения, а самого художника ударили бутылкой по голове, он «был в плачевном состоянии».

Сторонники Павленского оправдывают его действия тем, что против художника было около 10 человек. Они утверждают, что нож Павленский бросил, никого не ранив.

На вечеринке находился адвокат Павленского Хуан Бранко, но по данному делу художника защищает Мари-Аликс Каню.

Напомним, кандидат на пост мэра Парижа Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с предстоящих выборов после того, как в Сети появилось интимное видео с его участием.

Опубликовал ролик Павленский. Он заявил, что продолжит публикацию секс-компромата на политиков Франции.

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