Кандидат на пост мэра Парижа снялся с выборов из-за публикации Павленским интимного видео

Во Франции кандидат от правящей партии «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с предстоящих выборов мэра Парижа после того, как в Сети появилось интимное видео с его участием. Ролик разместил художник-акционистиз России Петр Павленский.

Павленский указал на противоречие заявлений Гриво, который позиционирует себя как сторонник семейных ценностей, и его поведения в опубликованном видео. Художник написал об этом в Facebook.

Сам Гриво в ответ на это заявил, что знаком с жестокостью политической жизни. «Ком грязи не только задел меня, но и причинил боль тем, кого я люблю. Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие. Что касается меня, я не хочу больше подставлять меня и мою семью, когда все удары стали разрешены. Я решил отозвать свою кандидатуру», – заявил он, пишет «Коммерсант».

Напомним, Павленский находится во Франции, там ему предоставили убежище после поджога двери ФСБ в Москве. В 2017 году в Париже он провел такую же акцию и поджег двери Национального банка Франции, за что его обвинили в преднамеренном поджоге и поместили под стражу. Осенью 2018 года Павленского выпустили из французской тюрьмы.