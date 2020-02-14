Павленский пообещал продолжить публикацию секс-компромата на политиков Франции

Художник-акционист из России Петр Павленский, из-за публикации которого кандидат на пост мэра Парижа Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с предстоящих выборов, пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политических деятелей.

«Бенжамен Гриво – первый человек, попавший на мой сайт. Однако, он только что открылся. И мы продолжим (такого рода публикации)», – сказал Павленский в эфире телеканала BMF TV, передает «Интерфакс».

Отмечается, что речь идет о сайте Pornopolitique, на котором Павленский призывает пользователей присылать ему фото и видео компромат на французских политиков.

Адвокат Павленского Хуан Бранко сообщил, что художник решил публиковать такие материалы в рамках борьбы против системы власти, которую установил президент Эммануэль Макрон. «Он сделал политический жест, он – в оппозиции», – сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Гриво снялся с предстоящих выборов мэра Парижа после того, как в Сети появилось интимное видео с его участием. Павленский, который опубликовал ролик, указал на противоречие заявлений сторонника семейных ценностей Гриво и его поведения в опубликованном видео.