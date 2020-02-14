В московском метро избили позировавшую с голой грудью девушку

Мужчина избил девушку в московском метро за то, что она согласилась «показать грудь для фото» молодому человеку, сообщила подруга потерпевшей Карина Графенберг.

Как рассказала, Графенберг в ночь на четверг подруги ехали в метро, «были в хорошем настроении, общались и смеялись». К подруге Графенберг «подошел познакомиться молодой человек». Через некоторое время молодой человек «попросил ее показать грудь для фото, она показала». Другой пассажир возмутился поведением девушки. Предположительно, это был приятель парня, пожелавшего сделать фото, передает НТВ.

«Это был молодой человек, на вид кавказкой национальности, около 25 лет, с бородой и в шапке», – сообщила Графенберг.

По ее словам, он начал оскорблять девушку, требовал от нее выйти из вагона. В ответ девушка заявила, что «если ему что-то не нравится, он может сам пересесть». Как рассказала Графенберг, возмущенный мужчина подошел к девушке и стал бить ее кулаком в лицо. Графенберг попыталась остановить его, но тоже пострадала.

Вмешались окружающие, которые «пытались оттащить» нападавшего, но тот «еще несколько раз бросался» на девушку, угрожая подругам «убийством и изнасилованием», а также выкрикивая «оскорбления на почве национальности и пола».

На станции нападавший попытался убежать от появившихся полицейских, но его поймали.

У пострадавшей, по словам Графенберг, «рассечена губа, отколот кусок зуба, лицо с двух сторон опухло от гематом, поврежден глаз».

«У моей подруги. У меня синяки на теле» , – сказала Графенберг.