Мишустин поручил Минздраву сформировать список лекарств для лечения онкологии

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 марта сформировать проект перечня медикаментов для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам.

Кроме того, Мишустин поручил до 1 марта представить идеи о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре.

Премьер также поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств, говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Также до 25 февраля Мишустин поручил представить в кабмин предложения по передаче Росздравнадзору обязанности мониторинга ассортимента лекарств. Самому Росздравнадзору поручено до 14 апреля провести анализ соответствия российских лекарств для онкобольных оригинальным препаратам.

Ранее в пятницу Мишустин заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в России необходимыми медикаментами.

В январе эксперты Общественной палаты (ОП) на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, рассказали, как создать эффективную систему лечения онкобольных.

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