Мошенник обокрал звезду «Реальных пацанов»

Актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», рассказала, как мошенники похитили с ее банковского счета крупную сумму денег.

Бербер сообщила в Instagram, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником Сбербанка.

Он заявил, что со счета актрисы пытались сделать перевод, его заблокировали, однако теперь нужно проверить ее мобильное устройство на вирусы.

Затем мошенник уговорил актрису установить конкретную антивирусную программу, после чего перехватил управление ее смартфоном. В результате с карты Бербер списали крупную сумму денег.

Актриса успела сделать несколько скриншотов с данными людей, которым перевели средства, и позвонила в банк с просьбой заблокировать все ее карты.

Она добавила, что собирается обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее Сбербанк назвал способы получения мошенниками данных карт.