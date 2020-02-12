Жительница Челябинской области звонила в поликлинику для вызова врача 327 раз

Для вызова детского врача на дом жительнице Златоуста пришлось позвонить в поликлинику 327 раз, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Она разместила в своем Facebook скриншот журнала звонков. На номер, записанный как «Поликлиника детская» с телефона было сделано 327 звонков. Парламентарий уточнила, что девочке, которой нужен был врач, два года 10 месяцев.

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