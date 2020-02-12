Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на ситуацию в Идлибе

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри направится в Турцию для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Я направил Джеймса Джеффри в Анкару для координации ответных шагов в ответ на это дестабилизирующее нападение. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО», – написал Помпео в своем Twitter.

Госсекретарь США также призвал прекратить нанесение ударов в Идлибе, которые, по словам Помпео, осуществляют Сирия и Россия.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного.

Командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции. Ранее в Кремле подчеркнули недопустимость вылазок террористов из Идлиба.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.

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