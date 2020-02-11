Зеленский заверил, что он не один из «соросят»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущает влияния американского финансиста Джорджа Сороса на Украину.

«Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из «соросят», – заявил он в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, скорее всего, есть люди, которые учились за средства донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И одним из таких фондов является фонд Сороса.

«Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение», – сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что воспринимает с юмором термин «соросята», которые используют некоторые депутаты даже из фракции «Слуга народа» в отношении нынешнего кабмина.

При этом президенту не нравится ситуация, если все правительство «одинаковое», ведь нужна другая точка зрения.

«Если нет другой точки зрения, то иногда могут быть роковые ошибки. То есть тебе нужно слышать разные вещи, разные прогнозы, разные риски. Поэтому, мне кажется, что должны быть разные – и «соросята», и «антисоросята», если хотите так их называть», – считает он.

Ранее киевский политолог рассказал газете ВЗГЛЯД о влиянии Сороса на власть Украины.

В декабре личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Сорос стоял за последовательным назначением четырех послов США на Украине.

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