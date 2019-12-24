Погребинский рассказал о влиянии Сороса на власть Украины

«В отношении экс-посла США Мари Йованович я бы сказал, что она ставленница американской Демпартии. Но трудно отделить Джорджа Сороса от целого ряда фигур в украинской власти», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление адвоката Трампа о том, что финансист Сорос стоял за назначением четырех послов США в Киеве.

«Согласно недавним экспертным опросам, Сорос оказался на втором месте после президента Владимира Зеленского по степени влияния на украинскую политику. Это не только мое мнение», – заметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью New York Times заявил, что американский финансист Джордж Сорос стоял за последовательным назначением четырех послов США на Украине. Слова адвоката Трампа расценивают в контексте борьбе за газовый рынок Украины между людьми Джулиани и командой Сороса. Напомним, Associated Press сообщило, что предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас, которые считаются помощниками Джулиани, боролись на Украине с «марионеткой Сороса» Андреем Коболевым, возглавляющим «Нафтогаз Украины», и послом США в Киеве Мари Йованович. Парнас и Фруман задержаны в США.

Что касается последнего по времени посла США в Киеве Мари Йованович, то она служила проводником влияния руководства Демократической партии США, полагает Михаил Погребинский (напомним, что Йованович покинула свой пост в мае, ныне американское диппредставительство возглавляет временный поверенный Уильям Тейлор). «Не представляет секрета, что Сорос связан с Демпартией и систематически ее поддерживает», – отметил собеседник.

«Но то, что целый ряд назначенцев в структурах исполнительной власти, в депутатском корпусе, напрямую связаны именно с фондами Сороса, понятно и очевидно, – подчеркнул Погребинский. – Это разветвленные сети. Трудно отделить Сороса, например, от олигарха Виктора Пинчука – который, в свою очередь, рекомендовал определенных людей в новое правительство. В частности, рекомендовал Владимиру Зеленскому назначить премьер-министром Алексея Гончарука».

По той же схеме министром экономики в кабинете Гончарука стал Тимофей Милованов, а министром юстиции – Денис Малюська, отметил собеседник. «Все эти люди так или иначе связаны с интересами Сороса, Демпартии США, кто-то – напрямую с интересами Пинчука. Это для нас всех не является секретом», – резюмировал Погребинский.

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